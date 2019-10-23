Honor’un Akıllı Bilekliği 'Band 5i' Tanıtıldı

Huawei’nin kardeş markası olarak bilinen Honor, yeni akıllı bilekliği Band 5i’yi tanıttı. Yeni bileklik, USB bağlantısı ile bilgisayara takılıp şarj edilebilmesiyle dikkat çekiyor.

Honor Band 5i Özellikleri

Akıllı saatlerin yanı sıra akıllı bilekliklerin kullanımı da her geçen güç yaygınlaşıyor. Son olarak Honor’un Band 5i adlı yeni bilekliği tanıtıldı. Akıllı bileklik 80x160 piksel ekran çözünürlüğü sunan 0.96 inç'lik minik bir TFT ekran ile geliyor.

Honor Band 5i’nin ekranının hemen altına konumlandırılan kapasitif bir tuş ile menüler arasında geçiş yapılabiliyor. Bileklik, özellikleri açısından Xiaomi'nin popüler Mi Band 4 serisine benziyor ve Honor Band 5’in daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak geliyor.

Bilgisayarın USB Portundan Şarj

Honor’un yeni akıllı bilekliğinin en çok dikkat çeken yönü ise USB portundan şarj edilebiliyor olması. Ekranın hemen altına yerleştirilen ve bileklik açıldığında ortaya çıkan özel bir USB girişi sayesinde, bilekliği bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayarın USB portuna takarak şarj edebiliyorsunuz.

50 metreye kadar suya dayanıklı olan Honor Band 5i, 7 ila 9 gün arasında bir batarya ömrüne sahip (Xiaomi Mi Band 4'ün batarya ömrü ise 20 gün). Ekranına 30 karakter sığdırılabilen akıllı bileklik ile müzik dinleyebilir ve dinlediğiniz parçalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Honor Band 5i Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de satışa sunulan Honor Band 5’e göre daha uygun bir fiyat ile gelen Honor Band 5i sadece 21 dolar’dan (yaklaşık 120 TL) satışa sunuluyor.