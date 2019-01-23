Honor'un İlk Akıllı Saati Uygun Fiyatıyla Avrupa'da Satışa Çıktı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Honor View 20 lansmanında akıllı saatini de duyuran Çinli üretici, Avrupa'da ilk kez kendi markasıyla akıllı saatini satışa sunmuş oldu. Honor Watch Magic ve Honor Watch Dream'in fiyatı da kullanıcıları sevindirdi.

2018'in ekim ayında Çin'de piyasaya sürülen Honor Watch Magic'in global lansmanı dün yapıldı ve akıllı saatin fiyatı belirlendi. Aynı donanıma sahip farklı büyüklükte iki saat duyuran Honor, 390x390 çözünürlüğe sahip (326 ppi) 1.2 inç AMOLED dokunmatik ekranı olan bir saat sunuyor.

GPS takibi, 9 farklı fitness izleme modu, 50 metreye kadar su dayanıklılığı, telefon bildirim uyarıları, kalp atış hızı izleme gibi özellikleri barındıran Honor Watch Magic'in bir diğer dikkat çeken özelliği ise HRV (kalp atış hızı değişkenliği) kullanarak kan basıncını takip edip, sağlınızı kontrol ediyor olması.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Watch Magic'in 24 saatlik kalp atış izlemesi açıkken tam şarjla bir hafta dayanabileceği iddia edildi. Hatta yalnızca 10 dakikalık şarjla bile tam günlük kullanım sunabildiği dile getirilen akıllı saatin görünüşe göre başarılı bir bataryaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Honor Watch Magic siyah, gümüş, mavi renk seçeneklerine sahipken daha küçük olan Honor Watch Dream ise pembe ve beyaz kayısı rengiyle geliyor. Honor'un yeni akıllı saatleri bugünden itibaren satışa çıkıyorken saatin fiyatı ise 179 euro olarak belirlenmiş.