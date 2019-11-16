Honor’un Yeni Akıllı Saati Watch Magic 2 Geliyor

Huawei’nin kardeş markası olarak tanınan Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, yeni akıllı saati Watch Magic 2 üzerinde çalışıyor. Yeni akıllı saat 26 Kasım’da gün yüzüne çıkacak.

26 Kasım'da Geliyor

Honor’un uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı telefonları Honor V30 ve Honor V30 Pro 26 Kasım’da tanıtılacak. Şirket, yeni akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı saatlerinde de bir güncellemeye gidecek ve Honor Watch Magic 2 serisiyle karşımıza çıkacak.

Yeni serinin, tasarım açısından Huawei Watch GT2’ye benzeyeceği tahmin ediliyor. Gelişmiş özelliklerle gelmesi beklenen Honor Watch Magic 2’de kalp atış sensörü, GPS ve NFC gibi son derece kullanışlı özellikler sunuluyor.

Yeni akıllı saatin en dikkat çekici özelliklerden biri de Honor Smart Scale 2 olarak adlandırılan akıllı tartı olacak.

Honor Watch Magic 2’nin nasıl bir fiyat etikeyle satışa sunulacağı henüz kesin olarak bilinmiyor ancak yaklaşık 230 Euro’luk bir fiyat etikeyle geleceği tahmin ediliyor.