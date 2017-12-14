Honor'un Yeni Cihazları Ülkemize Geliyor

Çin merkezli Honor şirketi Londra'da bir lansman düzenledi. Bu lansmanda iki yeni cihazını anlatan Honor, bu cihazların Türkiye pazarında da yer alacağını ifade etti. 7X ve V10 isminde olan cihazlar tasarımsal ve donanımsal anlamda dikkat çekmeyi başarırken, şirket başkanı Mr. George Zhao'nun açıklamaları da ülkemiz için önem taşıyor.

Lansmanda hem Çin hem de global satış başarılarını anlatan Honor, 5 yıllık zamanda dünyanın en iyi 3 akıllı telefon markası arasına girme hedeflerinin olduğunu duyurdu. Bu açıklamaların haricinde lansmanda iki yeni cihazını tanıtan şirket, bu cihazların pek çok Avrupa ülkesinde satışa sunulacağını ifade etti. Bu ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyorken, 7X orta segment, Honor V10 ise üst seviye pazarında satılacak.

Honor 7X, 18:9 ekran formatına ve çift kameraya sahip. 16MP+2MP arka kameralara 8MP çözünürlüklü tek kamera eşlik ediyor. 4GB RAM ve Kirin 659 yonga setini bulunduran Honor 7X, 300 Euro'dan raflarda boy gösterecek. Honor V10 ise Kirin 970 yonga setine, 6GB RAM'e ve 16MP+20MP arka kameralarıyla geliyor. Ayrıca V10, 500 Euro fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Honor Başkanı Mr. George Zhao yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Cesaret Honor’un DNA’sında var. Bu onu sürekli inovatif teknolojilerle ilerlemesini, estetik dizayna ve iyi kaliteye sahip olmasını, deneyimlerle genç nesillere ulaşmasını sağlıyor. Honor markası için Türkiye 5 hedef ülkemizden biri olacak ve direkt merkezimize bağlı olarak çalışacak."