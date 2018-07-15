Honor'un Yeni Modeli Note 10'un Görselleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda yepyeni modelini sunan ve orta segment kullanıcıların ilgisini çeken Honor, daha büyük ekranlı modeli Note 10'un sızdırılmasına engel olamadı. İşte yeni Note 10'dan ilk görüntüler:

6.9 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacağı ifade edilen Note 10'un 2K çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Ayrıca Huawei'in Kirin 970 yonga setini kullanan telefonda 6GB RAM ve 128 dahili depolama olacağını belirtmek gerek.

Yine Huawei'nin geliştirmiş olduğu GT Turbo moduna sahip olacak Note 10'un üst düzey oyun performansı sunacağı dile getiriliyor. Arka tarafta çift 16MP'lik kamerayı barındıracağı söylenen cihazın yapay zeka özelliklerine açık olması muhtemel.

Tasarım açısından ise neredeyse çerçevesiz olmasıyla dikkat çeken Note 10'un ön yüzünde fiziksel tuş yer almıyor. Ön tarafın üst kısmında ise yalnızca kamera ve sensörler için ince bir çerçeve bulunuyor. Aynı zamanda ekranın yan tarafında çerçeve olmaması da gözlerden kaçmıyor.

Note 10 Rolls Royce Edition da Geliyor

Normal telefona ek olarak üst düzey seven kullanıcılara yönelik olarak Rolls Royce Edition da sunulacak. Rolls Royce logosunun yer aldığı modelde, normal sürümden farklı olarak yazılım ve kutu içeriğinde değişikliklerin yaşatıldığı söyleniyor.