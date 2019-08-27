Honor V30, 5G Desteğine Sahip Olacak

Çinli teknoloji devi Huawei’in kanatları altında başarılı işlere imza atmaya devam eden Honor, yeni amiral gemisi ile 5G teknolojisine merhaba diyecek.

Honor’un başkanı Zhao Ming, markanın bir sonraki amiral gemisi modelinin 5G desteğine sahip olacağını açıkladı. Söz konusu modelin adı ise Honor V30 olacak.

Çinli şirket, V30’un selefi V20’yi geçtiğimiz aralık ayında Çin’de piyasaya sürmüştü. Uluslararası pazarda Honor View 20 adıyla boy gösteren akıllı telefon, delikli ekran kamera tasarımı, Kirin 980 yonga seti ve 48MP ana kamera gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Huawei alt markası Honor, V30’un 5G desteğine sahip olacağını resmen doğruladı. Cihazı Çin dışındaki diğer pazarlarda Honor View 30 adıyla göreceğiz.

Öte yandan söz konusu cihazda nasıl bir fiyatlandırma politikası izleneceği de büyük bir merak konusu. Yukarda da belirttiğimiz gibi birçok önemli özelliğe ev sahipliği yapan V20, 419 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulmuştu.

Honor V30 / Honor View 30, yakında duyurulacak Balin 5000 modemi ile desteklenen Kirin 990 yonga setinden güç alacak; ancak 5G desteği nedeniyle fiyatı selefine kıyasla önemli ölçüde artabilir.

Honor V30’un önümüzdeki aralık ayında lanse edilmesi bekleniyor.