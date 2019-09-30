Honor V30 5G’nin Sızıntı Görseli Ortaya Çıktı

Huawei son dönemlerde telefonlarında Google hizmetlerini kullanma konusunda sıkıntı yaşıyor olsa da, şirketin bir nevi araştırma-geliştirme departmanı gibi faaliyet gösteren Honor bu konuda oldukça rahat.

Honor V30’un 5G ile geleceğini zaten biliyorduk ancak şimdilerde Çin’den gelen son sızıntıyla yeni cihazı tam olarak görme şansına da sahibiz.

Şirkete yakın bazı kaynaklara göre, Honor V20’deki (diğer adıyla View 20) gibi V30 da delikli ekran tasarımıyla gelecek fakat paylaşılan sızıntı fotoğrafına bakılırsa, cihaz bu kez bir yerine iki lense sahip olacak.

Telefonun ekranında hafif kavisli kenarlar var ve yan çerçeveleri de hala görünür durumda, yani tamamen düz bir panele sahip olan View 20'den biraz daha gelişmiş olduğu söylenebilir. Cihazın çene kısmı selefinden daha ince görünürken, üst kısmında da hoparlör ya da başka bir şey için yer olmadığı görülüyor.

Honor, V serisi cihazlarını genellikle yıl sonlarına doğru tanıtıyor, dolayısıyla V30 (View 30) hakkında daha fazla detay öğrenmemiz için en azından bir ay daha beklememiz gerektiğini tahmin ediyoruz.

Şirket şu anda Honor 20 ve Honor 20 Pro ile uğraşıyor ve her iki cihaz da Huawei’nin aksine Google hizmetleriyle birlikte geliyor.