Honor V30 Pro Geliyor! İşte Özellikleri

Huawei'nin alt markası olan Honor'un yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Honor V30 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Honor V30 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Honor V30 Pro'nun görselleri Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıktı. Honor V30 Pro, delikli OLED ekrana sahip olabilir. Gücünü Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni yonga seti olan Kirin 990'dan almasına kesin gözüyle bakılan Honor V30 Pro, tasarım açısından Mate 20 Pro'ya benzemekte.

Honor V30 Pro sızıntılara göre dörtlü arka kamera ile gelecek. Bu kamera sensörlerinin bir tanesinin 60 megapiksel olacağı konuşuluyor. Diğer sensörlerin ise 40 megapiksel olacağı söyleniyor. Honor V30 Pro, 5G desteğine sahip olacak.

Honor V30 Pro'nun 4.200 mAh bataryaya sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. Cihaz 15 Watt hızlı kablosuz şarjı ve 40 Watt kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Söylenenlere göre Honor V30 Pro ve Honor V30 bu ay resmi olarak tanıtılacak. Honor V30 Pro hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Akıllı telefon hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!