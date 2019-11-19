Honor V30 Render Görselleri Ortaya Çıktı

Honor'un yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Honor V30'a ait görseller sızdırıldı. Arka kamera tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Honor V30'un bazı teknik özellikleri de belli oldu. Gelin hep beraber Honor V30 hakkında gelen sızıntılara bakalım.

Honor V30'un render görselleri 91mobiles tarafından sızdırıldı. Sızdırılan görsellerde akıllı telefonu turuncu ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği görülmekte. Honor V30'un delikli bir ekran ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın ön tarafında iki adet kamera sensörü yer alacak.

Arka tarafta ise üç adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörlerinin kaç megapiksel olduğu henüz bilinmiyor. İddialara göre Honor V30'un ana arka kamerası 60 MP çözünürlüğe sahip olacak. Honor V30'un 5G desteğine sahip olması bekleniyor. Bundan dolayı cihazda Kirin 990 yonga seti bulunabilir.

Akıllı telefonun sağ tarafında bir adet parmak izi okuyucusu bulunacağı yine söylentiler arasında yer almakta. Honor V30'un sızdırılan görsellerine hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Honor V30'un 26 Aralık'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor. Honor V30 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.