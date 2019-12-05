Honor V30 Satış Rakamı ile Şaşırttı

Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı telefon modeli olan V30 yurt dışında satışa sunuldu. Honor V30'un satış rakamları açıklandı.

Honor V30 Satış Rekoru Kırdı!

Honor, V30 satışlarından 100 milyon Çin Yuanı gelir elde ettiğini açıkladı. Honor V30, şirkete 3 saniyede 100 milyon Çin Yuanı kazandırdı. Honor V30, 5G teknolojisi desteklemekte ve tasarımı ile dikkatleri üzerine epey bir çekmekte.

Honor V30, 6.57 inçlik Full HD+ ekran ile gelmekte. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan akıllı telefonda 6/ 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honor V30'un arka tarafında 40 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörüne 8 MP geniş açı, 8 MP telefoto ve 3x zoom yapabilen lazer odak sensörü eşlik ediyor.

Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksellik ana kamera sensörü ve 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera sensörü yer alıyor. 4.200 mAh bataryadan beslenen Honor V30, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.