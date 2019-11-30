Honor V30'un Kamera Performansını Gösteren Videolar Yayınlandı!

Honor'un yeni tanıttığı modeli V30 ve V30 Pro modellerinin kamera performansını gösteren videolar yayınlandı!

Huawei'nin alt firması olarak faaliyetini sürdüren Honor, yeni tanıtmış olduğu Honor V30 ve Honor V30 Pro modellerinin kamera performansını gösteren videolar yayınladı. Çinli teknoloji şirketi Honor, yeni modellerini tanıttıktan hemen sonra yayınladığı videolar ile iki modelinin de kameralarının ne kadar iyi olduğunu göstermeyi amaçlamış.

Öncelikle Honor V30 modelinin üzerinde 40MP'lik Sony IMX600 sensörlü bir kamerayı taşıdığını söylememiz gerekir. Bu kameraya ek olarak iki adet 8MP'lik lens yer alıyor. V30 Pro modelinde ise ana kamera yine 40MP'lik Sony IMX600 olurken; Bu kamerayı 12MP + 8MP'lik iki adet kamera destekliyor. Honor, Matrix Kamera Teknolojisi adını verdiği özelliğini videoda gösterirken; aynı zamanda her iki modelin de nasıl iyi görüntü kaydı yaptığını gözler önüne sürüyor. İşte Honor V30 modelleri ile çekilen görüntüler: