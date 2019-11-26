Honor V30 ve Honor V30 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Honor V30 ve Honor V30 Pro modellerini duyurdu. Yeni modellerin teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Honor V30 - V30 Pro Özellikleri

Honor V30 modelleri 6.57 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip LCD ekran ile birlikte geliyor.

Önceden ortaya çıkan sızıntılar Kirin 990 5G işlemci hakkında onayları zaten bizlere vermişti, burada sürpriz bir durum yok. Bu işlemci varyasyona bağlı olarak 6 / 8 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama ile birleşecek. Bununla birlikte ufak bir işlemci farkı bulunuyor. V30, 7nm Kirin 990 işlemci ve Balong 5000 modem ile birlikte gelirken Pro modelde 7nm+ entegre modemli Kirin 990 işlemci bulunuyor. Entegre modemli işlemcinin performans yönünden bir adım önde olduğunu belirtelim.

Kamera tarafına baktığımızda ikili ön kamera ve üçlü arka kamera konumlandırmasını görüyoruz. Arka taraftaki ana kamera 40 MP çözünürlüğünde Sony IMX600 sensöründen gücünü alıyor. Standart sürüm f/1,8 diyafram açıklığına sahipken, Pro modelde ise f/1,6 diyafram açıklığını görüyoruz.

Bununla birlikte bu kamera 8 MP telefoto kamera ile destekleniyor. Bu kamerada 3x optik zoom desteği bulunuyor. V30 modelinde 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyorken, V30 Pro modelinde 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunmakta. Ön tarafta yer alan ekran içi kameralardan birisi 32 MP ana ön kamera iken diğeri 8 MP ultra geniş açılı kamera.

Batarya tarafında ise şaşırtıcı bir durum söz konusu. Her iki model de 4,100 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Ancak standart model 40W hızlı şarj desteği ile gelirken, Pro modelde 27W hızlı şarj desteği bulunuyor. Modelin parmak izi sensörü güncel akımın aksine ekran içinde değil, yan çerçevede bulunuyor. Bu açıdan Honor 20 modelleri ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Honor V30 - V30 Pro Fiyatı

Yeni modellerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı resmi olarak açıklanmış olmasa da, satılmasını bekliyoruz. Ancak Çin dışındaki pazarlarda Vera 30 ya da View 30 isimlendirmeleri ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Her iki V30 modeli de 'Turuncu', 'İnci Beyazı', 'Mavi' ve 'Siyah' olmak üzere dört renk seçeneği ile satışa sunulacak. Her iki model de Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1 ile kutudan çıkacak.

V30 için yurt dışı fiyatlandırması 6 GB / 128 GB için 470 dolar, 8 GB / 128 GB için 525 dolar olarak açıklandı. V30 Pro için yurt dışı fiyatlandırması 8 GB / 128 GB için 555 dolar, 8 GB / 256 GB için 600 dolar olarak açıklandı.