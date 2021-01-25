Honor V40 Özellikleri Belli Oldu! İşte İlk Bilgiler

Honor, bağımsız bir şirket olarak internet üzerinden gerçekleştirdiği Sense the Futre (Geleceği Hisset) isimli etkinlikte Honor V40 isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Sahip olduğu tasarım ile oldukça şık görünen cihazın kamera özellikleri de dikkat çekiyor. Honor V40 özellikleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Honor V40 Özellikleri Neler?

6.72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor V40, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2676 x 1236 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme oranı ve 300Hz dokunma tepkisi sunuyor. OLED ekrana sahip olan cihazın paneli toplamda 1 milyarı aşkın renk sunabilen 10-bit (8+2-bit) teknolojisini destekliyor. DCI-P3 renk aralığını kapsayan telefon, profesyonel seviyede bir renk doğruluğu sunuyor. Cihaz sahip olduğu HDR10 desteği sayesinde HDR videolarda muhteşem performans gösteriyor.

Gücünü Mediatek firmasının geliştirdiği Dimensity 1000+ işlemcisinden alan V40 modeli 8 GB RAM’e sahip. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere toplamda iki adet depolama alanı seçeneği sunuluyor. Cihazda grafik işlemcisi olarak Mali-G77 MC9 bulunuyor. Kavisli bir yapıya sahip olan telefonda 5G bağlantı desteği mevcut.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ve 1/1,56 inç boyutunda RYYB sensöre sahip ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera üç adet lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

66 Watt'lık SuperCharge hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz sahip olduğu hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikada yüzde 60, 35 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Honor V40 ayrıca 50 Watt’lık kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip. Telefon kablosuz şarj özelliği sayesinde 30 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabiliyor.

Honor CEO’su George Zhao, firmanın yeni dönemi hakkında “Geçtiğimiz yedi yılda yanımızda olan sadık kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Kullanıcılarımız bizim bir numaralı önceliğimiz. Bu yeni döneme başlarken, herkes için yeni ve akıllı bir dünya yaratma amacıyla daha ileriye ve ötesine gitmek için kendimizi adamış durumdayız” ifadelerini kullandı.