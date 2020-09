Honor V40 Serisi Hızlı Şarj ile Kuralları Baştan Yazabilir

Honor yeni V serisi cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Honor V40 serisi hakkında ilk sızıntılar geldi. İşte Honor V40 serisi hakkında merak edilenler.

DigitalChatStation'a göre, Honor V40 serisi 66W flaş şarj şarj cihazı ile gelecek. Bildiğiniz üzere Honor V30 serisi, 40W hızlı şarj ve 27W kablosuz şarj desteğine sahip. Honor, V40 serisi ile şarj tarafında çıtayı iyice yükseltiyor diyebiliriz.

Honor V40 serisinin Kirin yonga setini kullanmayabileceği öne sürülmekte. Bunun nedenin şirketin yeni Kirin yonga setleri üretememesi ve mevcut Kirin yonga seti stoğunun Huawei Mate 40 serisinde kullanılacak olması olduğu söyleniyor.

