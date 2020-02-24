Honor View 30 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Honor yeni akıllı telefon modelini YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın ile kullanıcılara tanıttı. Gelin hep beraber Honor View 30 Pro özelliklerine yakından bakalım.

Honor View 30 Pro Özellikleri

6.57 inçlik FullHD+ çözünürlük sunan IPS ekrana sahip olan Honor View 30 Pro, gücünü Kirin 990 yonga setinden almakta. Kirin 990 serisi, mevcut Kirin 980 yonga setine göre güç verimliliğini artırmak için 7nm FinFet UEV işlemi ile üretiliyor. İşlemci üzerinde 10,3 milyar transistör bulunuyor.

CPU, iki büyük (yüksek performanslı) Cortex A76 çekirdeği, iki orta performanslı A76 çekirdeği ve dört düşük kapasiteli güç A55 çekirdeği üzerinde barındırıyor. Cihazda 8GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Honor View 30 Pro'nun arka kısmında 40 MP ana kamera sensörü, 8 MP telefoto kamera sensörü ve 12 MP ultra geniş açı kamera sensörü olmak üzere 3 adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise bir adet 32 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.100 mAh bataryadan beslenen Honor View 30 Pro, 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini ve 27 Watt hızlı kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte. Akıllı telefonun fiyatının Mart ayında açıklanacağı ve ilk etapta Rusya'da satışa çıkacağı duyuruldu.

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