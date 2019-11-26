Honor View 30 ve Honor View 30 Pro Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin alt markası Honor’un uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Honor View 30 ve Honor View 30 Pro tanıtıldı. Akıllı telefonda kameraya önem veren kullanıcıların dikkatini çekecek olan üst seviye Android telefon Honor View 30, özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Honor View 30 ve Honor View 30 Pro Özellikleri

2019’un ilk amiral gemilerinden biri olan Honor View 20’nin yeni modeli Honor View 30 serisi Pekin’de düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Uzun süredir Amerika ile ilişkilerini konuştuğumuz Çinli üretici Huawei’nin alt şirketi olan Honor’un yeni telefonu Honor View 30 ve View 30 Pro, geçen seneki gibi delikli ön kamerayla geliyor. Önden bakıldığında Samsung Galaxy S10, arkadan bakıldığında iPhone 11 serisini hatırlatan Honor View 30, Kirin 990 işlemcisiyle güçlendirilmiş ve beş kameraya sahip ilk 5G telefonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Globalde Honor Vera 30 veya View 30 olarak karşımıza çıkacak modeller 6.57 inç Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahipler ve parmak izi okuyucuyu (tarayıcıyı) yanda taşıyorlar. İki model de çift optik görüntü sabitleme (OIS) ve laser AF (lazer otomatik odaklama) özellikli 40MP Sony IMX600 sensörlü kamera taşıyor. Pro modelde farklı olarak F/1.6 lens kullanılıyor. 3x optik zoom yapabilen, F/2.4 lens ve OIS özellikli 8MP telefoto kamera kullanan modellerden pro olanda 12MP sensörlü ultra geniş açılı kamera bulunurken, düz V30’da 8MP F/2.4 ultra geniş kamera bulunuyor. View 20 gibi delikli kamera tasarımını koruyan modelin ana selfie kamerası 32MP ve özel gece çekim modu (Super Night Mode) bulunuyor, diğer ultra geniş açı kamera 8MP.

6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama modelleriyle karşımıza çıkan Honor View 30 ve View 30 Pro, Magic UI 3.0.1 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemiyle geliyor. İki telefon da ultra hızlı 40W Honor SuperCharge desteği sunuyor ancak V30 Pro ayrıca 27W Super Wireless Charge yani süper hızda kablosuz şarj desteği sunuyor. V30’a 4200 mAh batarya güç verirken, V30 Pro’ya 4100 mAh pil güç sağlıyor.

Honor View 30 ve Honor View 30

Honor View 30 ve Honor View 30 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Turuncu, İnci Beyazı, Mavi, Siyah renk seçenekleri bulunan Honor View 30 serisini satın almayı düşünenler için ön siparişlerin 5 Aralık’ta başlayacağını, yedi gün sonra da satışa çıkacağını belirtelim. Honor V30’un 6GB/128GB modeli 470 dolardan başlarken, 8/128GB modeli 525 dolar. Honor V30 Pro ise 555 dolardan başlıyor (8GB/128GB). 8GB/256GB modeli satın alırsanız 600 dolar ödemeniz gerekiyor.