Orta Segmentin Yeni Lideri: Honor X Serisi Türkiye'ye Geliyor
Bulunduğu pazarın lideri olmaya hazırlanan Honor X serisi, Türkiye'deki kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Honor X serisi özellikleri ve fazlası!
Globalde 100 milyonun üzerinde kullanıcın tercih ettiği orta segmentin yeni lideri olabilecek Honor X serisi, ilk defa Türkiye'ye geliyor. Honor'un en beğenilen modellerini kapsayan X serisi, Türkiye'deki kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefon pazarında kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermeyi öncelik haline getiren marka, 100 milyondan fazla kullanıcısını artıracak modelleriyle Türkiye pazarında satışa çıkıyor.
Segmentin En İyisi Olmaya Aday
Honor'u ürün yelpazesine dahil olan X serisi, yıldız ürünleri bir arada tutuyor. Yenilik ve atılım konusunda cesur çizgilere ve tasarıma sahip olan seri, fiyat performans açısından da memnuniyet sağlıyor.
Honor'un Yeni X Serisi Telefonu X8 Tanıtıldı: İşte Özellikler
Honor'un en yeni X serisi telefonu, Honor X8'i tanıttı. Cihaz MEA bölgesi için duyuruldu ve yakında Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere daha fazla bölgeye ulaşacak.
Güvenilir teknik özellikleri, sorunsuz sistemi ile öne çıkan telefon modelleri, Türkiye'de de bulunduğu segmentin lider özelliklerini temsil edecek gibi duruyor. Kullanıcı ihtiyaçlarını benimseyerek geliştirilen seri, 2023 yılında Türkiye'deki kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Honor 70 ve Pad 8 modellerinde kullanılan Sony IMX800 sensörü, uygun fiyat ve üstün özellikleri ile Türkiye'deki kullanıcılarından büyük ilgi görmüş ve beğeni toplamıştı.
Honor X8 Özellikleri
- 6.7 inç LCD ekran
- 90 Hz yenileme hızı
- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 işlemci
- 2388 x 1080 piksel Full HD çözünürlük
- 128 GB depolama
- 6 GB Ram
- 64 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera
- 16 MP ön kamera
- 4.000 mAh
- Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 işletim sistemi
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Mevcut ekonomik şartlar ve teknoloji ürünlerinin dolar endeksli fiyatlanması nedeniyle bütçesi kısıtlı olanlar için alınabilecek cep telefonu seçenekleri daralıyor.
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