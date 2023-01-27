Orta Segmentin Yeni Lideri: Honor X Serisi Türkiye'ye Geliyor

Globalde 100 milyonun üzerinde kullanıcın tercih ettiği orta segmentin yeni lideri olabilecek Honor X serisi, ilk defa Türkiye'ye geliyor. Honor'un en beğenilen modellerini kapsayan X serisi, Türkiye'deki kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon pazarında kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermeyi öncelik haline getiren marka, 100 milyondan fazla kullanıcısını artıracak modelleriyle Türkiye pazarında satışa çıkıyor.

Segmentin En İyisi Olmaya Aday

Honor'u ürün yelpazesine dahil olan X serisi, yıldız ürünleri bir arada tutuyor. Yenilik ve atılım konusunda cesur çizgilere ve tasarıma sahip olan seri, fiyat performans açısından da memnuniyet sağlıyor.

Güvenilir teknik özellikleri, sorunsuz sistemi ile öne çıkan telefon modelleri, Türkiye'de de bulunduğu segmentin lider özelliklerini temsil edecek gibi duruyor. Kullanıcı ihtiyaçlarını benimseyerek geliştirilen seri, 2023 yılında Türkiye'deki kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Honor 70 ve Pad 8 modellerinde kullanılan Sony IMX800 sensörü, uygun fiyat ve üstün özellikleri ile Türkiye'deki kullanıcılarından büyük ilgi görmüş ve beğeni toplamıştı.

Honor X8 Özellikleri