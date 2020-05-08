Honor X10 5G ile Çekilen Resimler Şaşırtıyor

Honor'un çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli X10 5G ile çekilen ilk fotoğraflar paylaşıldı. İşte Honor X10 ile çekilen fotoğraflar.

Honor X10 ile Çekilen Resimler

İki fotoğrafçı fotoğraf çekmek için Everest'e gitti. Fotoğrafçılardan bir tanesi henüz tanıtılmayan Honor X10 ile resimler çekti. Honor X10 5G modelinin fotoğraf performansı ortaya çıktı.

Hemen aşağıdan Everest Dağı'nda çekilen görsellere göz atabilirsiniz.

Honor X10 5G ile Çekilen Resimler

Resmi olarak tanıtılmayan Honor X10'da 40MP ana kamera + 8MP kamera + 2MP kamera olmak üzere üçlü arka kamera sensörü bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde pop-up kamera sensörü yer alacak.

4.200 mAh bataryadan beslenecek olan Honor X10'da 22.5 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi de bulunacak.

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