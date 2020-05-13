Honor X10 5G ve Honor X10 Pro 5G Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz hafta Honor X10 ile çekilen etkileyici Everest Dağı fotoğraflarını paylaşmıştık. Telefonun kamerasına hayran kalanlara güzel haber! Bu hafta içerisinde tanıtılacak telefonun kamera detayları sızdırıldı. Honor X10 5G ve Honor X10 Pro 5G özellikleri haberimizde.

Honor X10 ve X10 Pro Özellikleri

Honor X10 5G kamera örnekleri marka tarafından geçtiğimiz hafta paylaşılmıştı, kamera kurulumu merak konusuydu. Çin’de popüler mikroblog sitesi Weibo üzerinde telefonun kamera sistemine ilişkin merak edilen detaylar paylaşıldı ve Pro modelinin de geleceğini öğrendik.

X10’daki ana kamera RYYB filtreli 40 megapiksel Sony IMX600y sensörüne sahip olacak. Ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera eşlik edecek. Honor 10X Pro 5G, 5x optik zoom yapabilen 8 megapiksel çözünürlüklü periskop kamera sunacak. Bununla birlikte, Honor 30 serisinin aksine X10 ve X10 Pro pop-up selfie kameraya sahip olacak. Her iki modelde de 16 megapiksel sensör olacak ancak Pro’da OIS özelliği de olacak. Görünüşe göre 90Hz ekran Pro modeline özel olacak. X10, 60Hz yenileme hızına sahip ekran ile gelecek. Her iki model de 6.63 inç LCD panel kullanacak ve Kirin 820 5G işlemciden güç alacak. Pil kapasiteleri de aynı olacak. 4200 mAh bataryaya sahip olacaklar ancak düz model 22.5W kablolu şarjı desteklerken, Pro model 20W kablosuz şarjı destekleyecek.

Honor X10 ve X10 Pro Teknik Özellikleri HONOR X10 HONOR X10 PRO Ekran LCD, 6.63 inç, 60Hz LCD, 6.63 inç, 90Hz İşlemci Kirin 820 5G, 2.36GHz, Mali-G57 Kirin 820 5G, 2.36GHz, Mali-G57 Arka Kamera 40MP Ultra Vision Kamera (RYYB) 8MP Ultra Geniş Açılı Kamera 2MP Makro Kamera 40MP Ultra Vision Kamera (RYYB) 8MP Ultra Geniş Açılı Kamera 8MP SuperZoom Kamera Ön Kamera 16MP Selfie Kamera 16MP Selfie Kamera (OIS) Batarya 4200 mAh (22.5W Kablolu Şarj) 4200 mAh (22.5W Kablolu Şarj) 20W Kablosuz Şarj

Honor X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor X10 tanıtımı 20 Mayıs’ta gerçekleşecek. Honor X10 ve X10 Pro özellikleri ve fiyatına ilişkin detaylı bilgiyi önümüzdeki Çarşamba günü alacağız.