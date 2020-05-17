Honor'un 20 Mayısta piyasaya süreceği modeli Honor X10 kanlı canlı görüntülendi. Cihaz gerçekten görülmeye değer.

Huawei'nin yan firması olarak varlığını sürdüren Honor yeni bir model ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta lansman ile birlikte tanıtılacak olan Honor X10, gerçek anlamda kendisine hayran bırakıyor. Keza cihazın renk seçenekleri, kamera yerleşimi ve tasarımı gerçekten takdire şayan.

Honor X10 Nasıl Görünecek?

Honor X10 mavi, turuncu ve siyah renk seçenekleri ile piyasaya giriş yapacak. Renklerin tonunun gayet güzel olduğu ve cihazla uyumlu olduğu zaten görünüyor. Aynı zamanda cam gövdesi sayesinde pırıl pırıl bir görüntü oluşurken; Sol üste yerleştirilmiş kamera grubu gerçekten ciddi bir tasarım ögesi.

Üçlü kamera grubu sayesinde ciddi kalitede fotoğraflar çeken cihaz, "Süper Gece Görüşü" sloganlı flaşı ile etrafı ışıl ışıl yapmaya geliyor. Aynı zamanda ana kamera 40MP, diğer iki kamera ise 8MP ve 2MP çözünürlük sunuyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Honor X10 Teknik Özellikleri

Cihazın diğer özelliklerine bakarsak, Honor X10 6.63 inçlik LCD bir ekranla beraber geliyor. 6GB RAM'e sahip bu mode 64GB ve 128GB depolama alanı sunuyor. 4300 mAh'lik bir batarya taşıyan cihaz, 22.5W hızlı şarj desteği sunuyor. İşlemci olaran ise Kirin 820 SoC kullanıyor. Tabi bu sayede 5G destekliyor.

Honor'un bu yeni modeli 20 Mayıs'ta tanıtılacak. Cihazın gerçekten dikkat çekici olduğu bir gerçek. Bakalım fiyatı ne kadar olacak.