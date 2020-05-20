Honor X10 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Honor X10 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgilere yakından bakalım.

Honor X10 Özellikleri

6.63 inç ekrana sahip olan Honor X10, gücünü Kirin 820 5G yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 2 farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor. Bu seçenekler sırası ile şu şekilde: 6 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı, 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı.

Honor X10'un arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. 40 MP'lik ana kamera sensörüne 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü eşlik etmekte. Cihazın ön tarafına baktığımızda bizleri 16 MP çözünürlüğünde kamera karşılamakta.

4.300 mAh bataryaya sahip olan Honor X10, 22.5W hızlı şarj teknolojisini desteklemekte ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Honor X10 Fiyatı

Honor X10'un başlangıç fiyatının 267 dolar olduğu açıklandı. 267 dolar şu anki kur ile 1.813 TL'ye tekabül etmekte.

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