AMD Ryzen 4000 Serisi İşlemcili Honor Dizüstü Bilgisayarlar Duyuruldu

Huawei yan kuruluşu Honor, IFA 2020 etkinliğinde en yeni MagicBook dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Bu dizüstü bilgisayarlar bu yılın başlarında piyasaya sürülen ve AMD’nin yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerinden güç alan 14 inç ve 15 inç modellerin yenisi.

Tüm dizüstü bilgisayarlarda Ryzen 4000 serisi işlemci bulunurken, yalnızca MagicBook Pro’lar H serisi işlemciyle geliyor. Bilmeyenler için, U serisi genellikle düşük güç tüketimi sağlayan ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için kullanılırken, H serisi daha iyi performans sunmaya odaklanıyor. Önce MagicBook Pro serisine bir göz atalım:

MagicBook Pro Özellikleri

Honor MagicBook Pro, 6 çekirdekli 12 iş parçacıklı bir işlemci olan Ryzen 5 4600H’den güç alan dahili Radeon ekran kartı bulunan model. Bellek tarafında, kullanıcıya 15GB çift kanallı RAM ve 512GB SSD depolama sunuyor. Dizüstü bilgisayar, yüzde 90 ekran gövde oranına ve yüzde 100 sRGB renk gamına sahip 16.1 inç Full HD ekranla geliyor. Honor MagicBook Pro sadece 1.7kg ağırlığında ve yalnızca 16.9mm kalınlığında; bu H serisi işlemcili bir dizüstü bilgisayar için oldukça hafif ve ince.

14 inç ve 15 inç varyantlar arasındaki tek fark ekran boyutu. Üç adet USB 3.2 Gen1 Tip A portu, şarj için USB-C portu, 1 adet HDMI 2.0 ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor ve klavyenin içine gizlenmiş bir kamera ile güç tuşunda parmak izi okuyucuya sahip.

MagicBook 14 ve 15 Özellikleri

MagicBook Pro’nun yanı sıra MagicBook 14 ve 15 tanıtıldı. Bunlar, bu yılın başlarında MWC (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde tanıtılan dizüstü bilgisayarların yenilenmiş sürümü. Dizüstü bilgisayarlar artık 16GB’a kadar RAM ve 512GB SSD depolama ile geliyor ve Ryzen 5 4500U işlemciden güç alıyorlar. Her iki varyant da aynı çözünürlüğe sahip ve 1 adet USB-C, 1 adet USB 3.2 Gen1 Tip A, 1 adet HDMI portu ve 3.5mm kulaklık girişi dahil aynı bağlantı noktalarına sahipler. Ekrandan başka bir fark, daha küçük varyantın çok daha büyük kapasiteli bataryaya sahip olması. MagicBook 15’te 42Wh batarya bulunurken, MagicBook 14’te 56W batarya kullanılıyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Ryzen 5 4600H işlemcili Honor MagicBook Pro, 7 Eylül 2020’den itibaren Almanya’da, 8 Eylül’den itibaren İngiltere’de satışa sunulacak. Fiyatı 1200 dolar olacak. MagicBook 14, 21 Eylül’den itibaren Almanya, İngiltere ve Fransa’da 890 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.