Honor, Yeni Note Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Yeni akıllı telefon modelleri için hazırlıklarını sürdüren Honor, Note 10 modelinin halefini tanıtabilir. Honor Note 20 mi geliyor?

Honor Note 20 Tanıtılabilir!

5G destekli yeni amiral gemisi V30 üzerinde çalışan Honor, görünüşe göre bu modeli tek başına tanıtmayacak. Geçtiğimiz sene Honor Note 10 modelini tanıtan şirket, bu sene Note serisinin yeni üyesi ile karşımıza çıkabilir. Honor tarafından alınan sertifikada gözüken LRA-AL00 kod numaralı yeni model, bu noktada dikkatleri çekmeyi başardı.

Şu an için kesin olmasa da iddiaların oldukça güçlü olduğunu ve V30 modeli ile yeni Note modelinin tanıtılmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Sertifikada 20W hızlı şarj desteğinin dışında hiçbir teknik özelliği göremiyoruz. Bununla birlikte sızıntılar, yeni modelin Kirin 810 işlemci ve 64 MP ana kamera ile kutudan çıkacağını işaret etmekte. Orta segmentte konumlandırılacak olan modelin Ekim ayının sonunda V30 ile tanıtılması bekleniyor.