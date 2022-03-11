Honor'un Yeni X Serisi Telefonu X8 Tanıtıldı: İşte Özellikler
Yeni özellikleri ve kamerasıyla ön plana çıkan Honor'un X serisinin yeni telefonu X8 resmî olarak tanıtıldı.
Honor'un en yeni X serisi telefonu, Honor X8'i tanıttı. Cihaz MEA bölgesi için duyuruldu ve yakında Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere daha fazla bölgeye ulaşacak.
90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 690 işlemci ve 22,5 W hızlı şarjlı 4.000 mAh pili ortalama bir orta seviye telefon özelliklerini bir araya getiriyor. Honor X8 ayrıca makro çekimler ve derinlik için 5MP ultra geniş ve iki 2MP sensörün yanında 64MP ana kameraya da sahip. Ek olarak 16MP ön kamerası bulunuyor. 4G Snapdragon 690'a 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 11'in altyapısını kullanan Honor's Magic UI 4.2 mevcut.
Honor X8; Titanium Silver, Midnight Black ve Ocean Blue renklerinde geliyor. Fiyatlandırma konusu ile ilgili ise henüz detay verilmedi.
Honor X8 Teknik Özellikleri
Ekran
- 6.7 inç LCD ekran, 2388 x 1080 piksel Full HD çözünürlük
- 90 Hz yenileme hızı
- En boy oranı 19.9:9
- Ekran-kasa oranı yüzde 93,6
İşlemci
- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680
Depolama
- 128GB depolama
- 6GB RAM
Arka Kamera
- 64MP ana kamera (f/1.8)
- 5MP ultra geniş kamera (f/2.2)
- 2MP derinlik sensörü (f/2.4)
- 2MP makro kamera (f/2.4)
- Tekli LED flaş
- 8x dijital zoom
- 1920×1080 video kaydı
Ön Kamera
- 16 Megapiksel (f/2.45) kamera
- 1920×1080 video kaydı
Pil ve Şarj
- 4.000 mAh
- 22.5W Honor SuperCharge Şarj
Bağlantı
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık jakı
İşletim Sistemi
- Android 11 tabanlı Magic UI 4.2
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