Honor'un Yeni X Serisi Telefonu X8 Tanıtıldı: İşte Özellikler

Honor'un en yeni X serisi telefonu, Honor X8'i tanıttı. Cihaz MEA bölgesi için duyuruldu ve yakında Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere daha fazla bölgeye ulaşacak.

90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 690 işlemci ve 22,5 W hızlı şarjlı 4.000 mAh pili ortalama bir orta seviye telefon özelliklerini bir araya getiriyor. Honor X8 ayrıca makro çekimler ve derinlik için 5MP ultra geniş ve iki 2MP sensörün yanında 64MP ana kameraya da sahip. Ek olarak 16MP ön kamerası bulunuyor. 4G Snapdragon 690'a 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 11'in altyapısını kullanan Honor's Magic UI 4.2 mevcut.

Honor X8; Titanium Silver, Midnight Black ve Ocean Blue renklerinde geliyor. Fiyatlandırma konusu ile ilgili ise henüz detay verilmedi.

Honor X8 Teknik Özellikleri

Ekran

6.7 inç LCD ekran, 2388 x 1080 piksel Full HD çözünürlük

90 Hz yenileme hızı

En boy oranı 19.9:9

Ekran-kasa oranı yüzde 93,6

İşlemci

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680

Depolama

128GB depolama

6GB RAM

Arka Kamera

64MP ana kamera (f/1.8)

5MP ultra geniş kamera (f/2.2)

2MP derinlik sensörü (f/2.4)

2MP makro kamera (f/2.4)

Tekli LED flaş

8x dijital zoom

1920×1080 video kaydı

Ön Kamera

16 Megapiksel (f/2.45) kamera

1920×1080 video kaydı

Pil ve Şarj

4.000 mAh

22.5W Honor SuperCharge Şarj

Bağlantı

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık jakı

İşletim Sistemi