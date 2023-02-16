"Deprem Kâhini" Lakaplı Hoogerbeets'ten İstanbul Depremi Açıklaması!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden yaklaşık 3 gün önce o bölgede gerçekleşecek depremi ve tahmini şiddetini doğru tahmin eden "deprem kâhini" lakaplı Frank Hoogerbeets'in İstanbul depremine dair yeni açıklaması viral oldu.

Kendisine araştırmacı ve gezegen geometrisi uzmanı diyen Frank Hoogerbeets, geçmişte bilmiş olduğu depremler nedeniyle "deprem kâhini" diyerek anılmaya başlanmıştı. Hoogerbeets'in Kahramanmaraş depreminden 3 gün önce atmış olduğu "Er ya da geç bu bölgede (Türkiye'nin Güney-Orta bölgesi, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacak." tweet'i büyük yankı uyandırmıştı.

Frank Hoogerbeets'ten İstanbul Depremi Açıklaması: "Elimde kristal kürem yok."

Kendisine söylenen "deprem kâhini" lakabından rahatsız olan Hoogerbeets, kâhinlikle alakasının olmadığını, sismologların yaptığı çalışmalarla da bağlantısının bulunmadığını, yalnızca gezegenlerin dizilimine göre deprem tahmininde bulunduğunu belirtiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremi bilmesiyle giderek popülerleşen Hoogerbeets'i Türk takipçilerin "İstanbul depremi ne zaman?" sorusu ile darlaması sonrası Hoogerbeets şahsi Twitter hesabı üzerinden "Bana tarih ve saati söyleyen kristal kürem yok." cevabını verdi.