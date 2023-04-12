Aynı Anda Hoparlör ve Çerçeve Olabilen Yeni "Görünmez Kulaklık"

Günümüzde ofisler, evden çalışma sistemleri ve artan görüntülü görüşme sıklığı, kulaklık kullanımını zorunlu hâle getirdi. Bu nedenle teknolojinin gelişmesiyle birlikte, sıradan kulaklıklar dış sesleri engellemede etkili olsalar da bazen dış dünyayla fazlaca bağlantının kesilmesine sebep olabiliyor. Ayrıca uzun süre kulaklık takmak da rahatsız edici olabiliyor.

Ancak bu çağdaş sorunlara çözüm sunan yenilikçi bir teknoloji olan görünmez kulaklık teknolojisi, yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Focusound, bu teknolojinin tasarım açısından işi bir üst seviyeye taşıyarak, sessiz bir dekorasyon objesi gibi tasarlanmasında öncü oldu.

Focusound Kulaklıkları Nasıl Çalışıyor?

Şeffaf bir tasarıma sahip olan Focusound, kullanıcının masaüstü dekorunu özelleştirmesine izin veren bir alan sunuyor. Kullanıcı, sevdiklerinin fotoğraflarını veya ajanda sayfalarını bu şeffaf alana yerleştirebiliyor.

Focusound ekibi, en son ses teknolojisine herkesin erişimini sağlamak isteyen bir grup tasarımcı tarafından kuruldu. Bu yenilikçi teknoloji, kullanıcılara özel bir ses bölgesi sağlayarak, kişisel bir ses alanı yaratıyor. Ses, seçilen herhangi bir yöne yansıtılıyor ve 360 derece surround ses ve yönlü ses teknolojisini kullanıyor. Şeffaf tasarımı sayesinde Focusound, bu yenilikçi teknolojiyi sıradan kulaklıklardan ayırıyor.

Focusound, Kickstarter kampanyasını başlatarak hedefledikleri desteği topladı. Bu teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte, artık kulaklık takmak rahatsız edici bir durum olmaktan çıkacak ve kullanıcılar özel bir ses bölgesi yaratarak sorunlarına çözüm bulabilecekler.