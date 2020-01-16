Horace, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Bu hafta ücretsiz Epic Games Store oyunu menümüzde hoş sayılabilecek bir platform oyunu var. Bilhassa eski dönemleri özlüyorsanız, Horace sizin için bir nevi ilaç olabilir. Sıradaki ücretsiz oyun ise The Bridge olacak.

Horace

Horace, Paul Helman ve Sean Scapelhorn tarafından geliştirilen klasik bir platform oyunu. Popüler kültüre göndermelerin yapıldığı duygusal ve zengin bir hikayenin anlatıldığı Horace oyununda, hayat, evren ve Douglas Adams hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan küçük bir robotu yönetecek ve türün sınırlarını zorlayacaksınız. Eğer 8-bit ve 16-bit döneminden keyif aldıysanız, bu oyun size o dönemi enteresan karakterler ve zorlu bölüm sonu düşmanları ile karşılaşacağınız ve zorlu bulmacaların üstesinden gelmeye çalışacağınız on beş saatlik bir oynanış ile yeniden yaşatacak.

İncelemelerden oldukça yüksek puanlar alan ve 2019 yılının en iyi platform oyunu seçilen Horace ilginizi çekti ise, 23 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!