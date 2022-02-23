18 Şubat'ta çıkışını gerçekleştiren Horizon Forbidden West'in yeni güncellemesi yayınlandı. Oyuncuların karşılaştıkları çeşitli sorunları ve performans iyileştirmeleri sunan güncelleme, hem PS4 hem de PS5 üzerinden indirilebilir. Söz konusu yamanın boyutu ise sadece 451,7 MB. İşte güncelleme detayları!

Horizon Forbidden West 1.05 Güncelleme Detayları

Horizon Forbidden West için ilk güncelleme yayınlandı. 1.05 yaması, bildirilen bir dizi sorunu ve çökmeleri düzeltiyor. Çözülenler ve ekibin şu anda araştırdığı sorunlara aşağıda yer alan liste üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilinen Sorunlar

Ekip, kamerayı hareket ettirirken parıldama, keskinleşme ve ekran doygunluğu ile ilgili olarak oyuncular tarafından bildirilen çeşitli grafik sorunları yüksek öncelikli olarak araştırıyor.

Bazı oyuncular, sonsuz yükleme ekranlarına takılı kalabiliyor.

Bazı oyuncular, Fotoğraf Modunda Aloy'un kıyafetinin bulanık görünmesi sorunu yaşıyor.

Bazı oyuncular "Yıldızlara Ulaş" ana görevinde Aloy'un bir makine gövdesiyle etkileşime geçemediği ve ilerlemeyi engellediği bir sorun yaşıyor.

Düzeltmeler ve İyileştirmeler

Reach to Stars ana görevinde, ilk görevi tamamladıktan sonra belirli bir otomatik kaydetmeyi yeniden yüklemenin ilerlemeyi engelleyebileceği bir sorun düzeltildi.

The Eye of the Earth ara bölümünde oyuncunun sinematik sahneyi atlamasından sonra Aloy'un dünyadan düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Ana görev olan Cradle of Echoes'da Varl'ın yeniden yükleme sırasında kaybolduğu bir sorun düzeltildi.

Ana görev olan Sea of Sands"deki birkaç ilerleme noktasını etkileyen bir sorun düzeltildi.

Blood Choke yan görevinde Atekka'nın gökten düşüyormuş gibi görünmesi sorunu düzeltildi.

In the Fog yan görevinde, görev sırasında hızlı seyahatle ilgili bir ilerleme sorunu düzeltildi.

Night of Lights görevinde, çekilebilir bir kutunun takılıp görev ilerlemesini engelleyebileceği bir sorun düzeltildi.

Relic Ruin: The Daunt'ın belirli durumlarda başlatılamaması sorunu düzeltildi.

Kurtarma sözleşmesinde The Greenswell: Plowhorn and the Plants'de, gerekli öğenin oyuncu zulasına gönderilmesi durumunda isteğe bağlı bir hedefin tamamlanamaması sorunu düzeltildi.

The Sand of the Sentinels yakınlarında bazen rotasının yönünü değiştiren bir Uzun Boynuz hatası düzeltildi.

Second Chace becerisi artık doğru şekilde çalışmakta.

Belirli silah tekniklerini kullanırken kameranın istenmeyen bir konuma doğru hareket etmesi sorunu düzeltildi.

HDR modunda görüntünün aşırı netleşmesi düzeltildi.

Bazı yerleşim yerlerinin belirli durumlarda ortadan kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Oyuncu bir ganimet eylemi gerçekleştirdiğinde HUD'nin titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Haritayı hızlı bir şekilde açıp kapatmanın grafiksel anormalliklere neden olabileceği bir sorun düzeltildi.

Bir bitkiyi aldıktan sonra tırmanırken Aloy'un animasyonunun bazen hızlı bir şekilde titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Aloy'un veya belirli NPC'lerin bakış yönünün yanlış olduğu küresel bir sorun düzeltildi.

NPC'lerin veya düşmanların takılıp kalabileceği birkaç durum düzeltildi.

Haritadaki yolların ve simgelerin bazen gecikmeli olarak görünmesi sorunu düzeltildi.

Uykusuzluk çekiyor gibi görünen ve geceleri yerleşim yerlerinde büyük gruplar halinde toplanan NPC'ler artık daha doğal davranıyor.

Petra, ilk görüşmeden hemen sonra takip edilirse artık Chainscrape bira fabrikasındaki koltuğuna ışınlanmayacak.

Birkaç çökme sorunu düzeltildi.

Çeşitli performans iyileştirmeleri yapıldı.

Çeşitli küçük düzeltmeler ve kozmetik iyileştirmeler yapıldı.

Oyunu oynayanlar arasındaysanız ve oyun bozan hatalar ile karşılaşıyorsanız buradan geliştirici ekibe bildirebilir ve hatanın en kısa sürede çözümlenmesini sağlayabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.