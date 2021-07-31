Horizon Forbidden West Çıkış Tarihi Ertelenebilir

Horizon Forbidden West çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyununun çıkış tarihi ertelendi.

Horizon Forbidden West Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Guerrilla Games tarafından Decima oyun motoru ile geliştirilmekte olan Horizon Forbidden West ile ilgili oyuncuları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre açık dünya temasına sahip olan video oyununun çıkış tarihi ertelendi.

Bloomberg'den Jason Screier, ismini vermek istemeyen bir kaynağın Horizon Forbidden West isimli yapımın 2022 yılının ilk çeyreğinde çıkacağını söylediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Jeff Grubb da oyunun 2022 yılının eylül ayına ertelenebileceğini söylemişti.

Jason Screier, çıkış tarihini erteleme kararının kesin olarak verildiğini belirtti fakat Sony Entertainment, konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü ortaya atılan iddiaların doğru çıkmama olasılığı da bulunuyor.

Açık dünya temalı aksiyon rol yapma oyunu türündeki Horizon Forbidden West isimli yapımın 2021 yılında PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyordu. Yeni tip koronavirüs salgını, sinema ve video oyunu sektöründe pek çok yapım ertelenmişti. Bu sebepten ötürü oyunun bu yıl çıkmaması süpriz olmayacaktır.

Sony Entertainment, gçetiğimiz haftalarda God of War: Ragnarok isimli yapımın çıkış tarihinin 2022 yılına ertelendiğini açıklamıştı. Görünüşe göre oyuncular Horizon Forbidden West'i oynamak için de önümüzdeki yılı beklemek zorunda kalacak.

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, 2017 yılında PlayStation 4, 2020 yılında ise PC platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Açık dünya temasına sahip olan aksiyon rol yapma oyunu türündeki yapım, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmuştu.

Çok sayıda ödülün sahibi olan Horizon Zero Dawn, 2019 yılının şubat ayına kadar 10 milyondan fazla satmayı başardı. Geliştirici ekip, Horizon Zero Dawn'ın büyük bir başarının altına imza atmasının ardından devam oyunu için kollarını sıvamıştı. Şu anda geliştirme sürecinde olan video oyunu, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde bekleniyor.