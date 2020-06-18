Horizon: Forbidden West Detayları Paylaşıldı

Horizon: Forbidden West, geçtiğimiz haftanın PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu. Guerrilla Games tarafından geliştirilmekte olan devam oyunu, ilk fragmanı ile gözlerimizi kamaştırmıştı. Yeni Horizon: Forbidden West detayları, yakın bir zaman önce yayınlanan geliştirici günlüğü videosu ile paylaşıldı.

Horizon: Forbidden West'de Neler Olacak?

Üç dakikadan birazcık uzun olan videoda konuşan Oyun Yönetmeni Mathijs de Jonge tarafından söylenene göre yeni oyunun 2021 yılında satışa sunulması hedefleniyor. Utah şehrinde başlayıp Pasifik Okyanusu dolaylarına kadar uzanacak ve Aloy hanım kızımızın hayatını kalıcı olarak değiştirecek olan hikayede, gizemleri ve sırları çözmeye çalışacağız.

Vadiler, çöller ve simgesel önemli noktalar ile dolu harabeye dönmüş olan şehirlerin bulunacağı oyunda, PlayStation 5 konsolunun SSD bileşeni sayesinde herhangi bir yükleme ekranı olmayacakmış. Oyunu açarken, harita üzerinde bir noktadan diğerine hızlı seyahat yaparken veya bir kontrol noktasından yeniden başlarken, her şey son derece hızlı olacakmış. Ayrıca harita, ilk oyundakinden birazcık daha büyük olacak şekilde tasarlanmış.

Hatırlayacağınız üzere duyuru fragmanında yeni yeni makineler görmüştük. Bunlardan bir tanesi kaplumbağa benzeri Shell Snappers, bir tanesi timsah benzeri Snapmaws ve gökyüzünde devriye gezen Sunwings. Ne var ki düzinelerce yeni makine olacak ve etkin bir şekilde savaşabilmek için yine taramamız gerekecekmiş.

Videonun ilerleyen kısımlarında, senaryo boyunca dost ve düşman olan yeni kabileler ile karşılaşacağımız da söyleniyor. Düşman kabilelerden bir tanesi, makineleri kendi tarafına geçirmeyi keşfetmiş. Bu sayede, çatışmalar sırasında yardımcı kuvvet olarak bize karşı kullanabileceklermiş ki aralarında mamut benzeri Tremor Tusk da olacakmış.

Oyun Yönetmeni Mathijs de Jonge, Horizon: Forbidden West oyununda biyosferi çökerten çok daha büyük bir zorluğun olacağını da söylüyor. Karalara enfeksiyon bulaştıran, vahşi yaşama zarar veren, hayvanların ve kabilelerin açlıktan ölmelerine neden olan ve devasa yıldırım fırtınalara yol açan kızıl bir hastalık ile mücadele edecekmişiz. Aloy olarak bizim hedefimiz ise bir kez daha dünyayı kurtarmaya çalışmak olacak.

Yeni Horizon: Forbidden West videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.