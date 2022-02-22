Horizon Forbidden West Metacritic'te Bombalandı!

Oyun topluluğunda troller için yeni bir norm haline gelen puanlamayla bombalamanın son kurbanı 18 Şubat 2022'de çıkışını gerçekleştiren Horizon Forbidden West oldu. Horizon Forbidden West için hafta sonu bir inceleme bombalama kampanyası tüm hızıyla devam etti. Oyunun arka arkaya saldırılara uğraması birkaç Twitter ve Reddit kullanıcısı tarafından gün ışığına çıkarıldı. İşte detaylar!

Horizon Forbidden West Negatif Yorum Yağmuruna Tutuldu

Oyun hala çok sayıda kullanıcı puanlaması sekmesinde 0 puan alıyor olsa da, Metacritic söz konusu saldırı yorumlarını hızla silip ortalama kullanıcı puanını 8'de tutuyor gibi görünüyor. Hafta sonu boyunca bir noktada, puan 3'lere kadar düşmüştü. Metacritic, bombalama kampanyalarını gözden geçirmekten rahatsız olan tek platform değil, ancak önemli olan bir web sitesi.

Yeni başlayanlar için, geliştiriciler genellikle Metacritic ve Steam'deki geri bildirimleri oyunlarının ne kadar iyi karşılandığına dair bir tür ölçüm olarak kullanır ve paydaş toplantılarında genellikle olumlu puanlar alıntılanır. Hatta bazı geliştiriciler, oyunları Metacritic'te belirli bir dönüm noktasına ulaşırsa bonus bile dağıtıyor. Hatta bir oyun web sitesinde CD Projekt Red'in puanlar yüzünden Cyberpunk 2077 geliştiricilerinin bonuslarına alıkoyacağı bildirilmişti.

İlginç bir şekilde, eski Bend Studio çalışanı Jeff Ross bir keresinde Days Gone 2'nin kısmen Metacritic'te pek iyi yorumlar almamasından ötürü Sony tarafından iptal edildiğini iddia etmişti. Geliştiriciler incelemelere çok fazla güveniyor ancak bunun özellikle geliştirici kazancına direkt olarak etki etmesi biraz garip. Şirket ikramiyelerini Metacritic puanları etrafında planlamak oldukça aptalca bir şey.

Gelelim Forbidden West oyununa. Metacritic sitesine bakacak olursak, PlayStation 5 ortalaması 89 / 100 olarak görülüyor. GameSpot, Game Informer ve IGN dahil oyun dünyasının önde gelen mecraları tarafından şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz. Oyun birçok yayıncı ve basın kuruluşu tarafından övgüler aldı. Oyunun bizlere sunduğu Fotoğraf Modu özelliği ile çektiğimiz ekran görüntülerine yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Yılın en iyi oyunları arasında gösterilen Forbidden West, büyük ihtimalle Game Awards etkinliğinde Yılın Oyunu kategorisine de aday gösterilecek.

Android Central – 5 / 5

Areajugones – 9 / 10

Atomix – 95 / 100

Attack of the Fanboy – 4 / 5

AusGamers – 7.0 / 10

Carole Quintaine – 18 / 20

CD-Action – 9 / 10

CGMagazine – 9 / 10

Checkpoint Gaming – 10 / 10

Comicbook.com – 4 / 5

Daily Star – 5 / 5

Destructoid – 8.5 / 10

Digital Chumps – 9 / 10

Digital Trends – 80 / 100

Digitally Downloaded – 90 / 100

EGM – 80 / 100

Eurogamer Italy – 8 / 10

Everyeye.it – 9 / 10

Game Informer – 9.3 / 10

Game Rant – 4.5 / 5

Game Revolution – 9 / 10

GameByte – 9.5 / 10

GameMAG – 9 / 10

GameOver.gr – 10 / 10

Gamepressure – 9.0 / 10

GamePro Germany – 89 / 100

Gamer.nl – 9 / 10

Gamer.no – 6 / 10

Gamersky – 9.0 / 10

GAMES.CH – 91 / 100

GamesHub – 100 / 100

GameSpew – 10 / 10

GameSpot – 8 / 10

GamesRadar+ – 90 / 100

GAMINGbible – 8 / 10

Gaming Nexus – 10 / 10

GamingTrend – 100 / 100

God is a Geek – 10 / 10

GRYOnline.pl – 9.0 / 10

Guardian – 80 / 100

Hobby Consolas – 90 / 100

IGN – 9 / 10

IGN Adria – 9 / 10

IGN France – 8 / 10

IGN Italia – 9 / 10

IGN Portugal – 9 / 10

IGN Spain – 9 / 10

Inverse – 9 / 10

JeuxActu – 19 / 20

Jeuxvideo.com – 19 / 20

Launcher (The Washington Post) – 90 / 100

LevelUp – 8.5 / 10

Malditos Nerds – 8.5 / 10

Meristation – 9.3 / 10

Metro GameCentral – 8 / 10

MGG – 85 / 100

MGG Spain – 94 / 100

MMORPG.com – 9.5 / 10

Multiplayer.it – 9.0 / 10

NME – 80 / 100

PCMag – 4.5 / 5

Player 2 – 100 / 100

PlaySense – 7.5 / 10

PlayStation LifeStyle – 10 / 10

PlayStation Universe – 9.5 / 10

Power Unlimited – 89 / 100

Press Start Australia – 10 / 10

Push Square- 9 / 10

Screen Rant – 4.5 / 5

SECTOR.sk – 9.0 / 10

Shacknews – 9 / 10

Shindig – 100 / 100

Siliconera – 9 / 10

Stevivor – 6.5 / 10

Telegraph – 3 / 5

The Games Machine – 9.3 / 10

TheGamer – 4 / 5

TheSixthAxis – 9 / 10

TrueGaming – 9.0 / 10

Trusted Reviews – 80 / 100

Twinfinite – 5 / 5

Vandal – 9.4 / 10

Vgames – 9.5 / 10

VGC – 100 / 100

Wccftech – 9 / 10

WellPlayed – 9 / 10

Worth Playing – 9.5 / 10

XGN – 9.8 / 10

ZTGD – 8.5 / 10

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