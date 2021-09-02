Horizon: Forbidden West ön-siparişe açıldı. Eğer oyunu çıkışından önce almayı isterseniz, standart sürümün yanı sıra beş farklı özel sürüm sizi bekliyor. Detaylar haberimizde.

Guerrilla Games stüdyosunun Killzone serisini arkasında bırakıp, 2017 yılı içerisinde Horizon: Zero Dawn ile karşımıza çıkmıştı. Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan ve geçtiğimiz yıl içerisinde PC (Epic Games Store ve Steam) kullanıcılarıyla da buluşan Aloy’un uzun soluklu macerası, 18 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Türkçe altyazı desteğiyle satışa sunulacak olan Horizon: Forbidden West ile devam edecek.

İlk oyunun altı ay sonrasında geçecek olan yeni oyun ile devam edecek olan Aloy hanım kızımızın hikayesi batıda, uzak gelecekteki Amerika topraklarında devam edecek.

Sylens dahil eski dostlarımız yeniden karşımıza çıkacak iken yeni kabileler ile tanışıp, yeni yoldaşlar edineceğiz. Doğal yaşamın yanı sıra kaplumbağa, domuz ve mamut gibi yeni makine türleri ile mücadele edecek olup, gizemli ve ölümcül bir hastalığı keşfedeceğimiz senaryo boyunca harap haldeki dünyayı kurtarmak ve dengeyi sağlamak için aradığımız cevapları bulmaya çalışacağız.

Horizon: Forbidden West Ön-Sipariş ile Satışa Sunuldu

Eğer oyunu şimdiden satın almayı isterseniz, Sony Interactive Entertainment ve Guerrilla Games tarafından yapılan duyuru ile Horizon: Forbidden West’in ön-siparişe açıldığını söyleyelim. PlayStation mağazasında standart sürümün yanı sıra Deluxe sürümü de satın alabiliyorsunuz. Ne var ki resmi duyuru ile Cross-Gen Digital Deluxe Edition, Special Edition, Collector’s Edition ve Regalla Edition sürümleri de bulunuyor.

Cross-Gen Digital Deluxe Edition hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümü, iki özel kıyafet, iki özel silah, oyun içi kaynak paketi, Apex Clawstrider Machine Strike parçası, özel fotoğraf modu ve yüz boyası, dijital sanat kitabı, dijital müzik albümü ve ilk Horizon: Zero Dawn çizgi-romanının dijital versiyonunu içeriyor.

Special Edition, dijital müzik albümü ve mini sanat kitabının bulunduğu metal kutulu sürümünü içeriyor iken, Collector’s Edition ise Cross-Gen Digital Deluxe Edition ve Special Edition içeriklerinin tamamına ek olarak özel bir Tremortusk ve Aloy heykelciği ile gelecek.

Eğer Horizon: Forbidden West ile ilgili her şeye sahip olmak isterseniz, Regalla Edition tek seçeneğiniz olacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu sürüm, Collector’s Edition, Cross-Gen Digital Deluxe Edition ve Special Edition içeriklerinin tamamını kapsıyor olmasının yanı sıra, özel Tremortusk ve Aloy heykelciğinin Regalla temalı versiyonunu, Focus, Sunwing ve Clawstrider Machine reprodüksiyonunu, oyunun bez haritasını ve iki baskı sanat kartları oyunculara sunacak.

Son olarak, dijital veya kutulu sürüm fark etmeksizin Horizon: Forbidden West oyununu ön-sipariş ile satın alırsanız, oyun içinde kullanmak üzere Nora Legacy kıyafeti ile mızrağı hediyeniz olacak.