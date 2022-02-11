Horizon Forbidden West Ön Yüklemeye Açıldı!

Zamanı geldi. Oyun için ön sipariş verdiyseniz artık Horizon Forbidden West'i PlayStation 4 ve PlayStation 5'e önceden yükleyebilirsiniz. Boyut, daha önce açıklandığı gibi bölgeye göre değişiyor ve ilk gün güncellemesiyle de bu boyut biraz daha katlanacak gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Horizon Forbidden West'in PS5 versiyonu 87.608 GB, Avrupa'da 98.074 GB ve Japonca versiyonu 83.797 GB. PS4 kullanıcıları, oyunun Avrupa'daki indirme boyutunun 1.03 sürümü için 90 GB civarında olduğunu bildiriyor. İşte detaylar!

Horizon Forbidden West İndirilmeye Açıldı

Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Her şeyden önce, Horizon Forbidden West'in PS4 sürümü, PS5 sürümüne hiçbir ek ücret ödemeden yükseltme olanağıyla birlikte geliyor. Ancak, PS4 sürümünü satın alırsanız, PS5 yükseltmesini değil, yalnızca bu sürümü önceden yükleyebileceksiniz. Tasarruf etmek istiyorsanız, lansman gününe kadar beklemeniz, PS5 yükseltmesini talep etmeniz ve ardından indirmeye başlamanız gerekir. 70 Euro'luk PS5 sürümünü doğrudan satın alırsanız, şimdi oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.

🚨 Horizon Forbidden West (PS5)



⬛ Version 01.003.000



🟦 All Regions Download Size



🟪 US : 87.608 GB

🟩 EU : 98.074 GB

🟥 JP : 83.797 GB



🛑 Pre-Load : 11 February



🟨 #PS5 #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/2tZlm6IkCx — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 9, 2022

Daha sonra PS5 sürümüne yükseltme niyetiyle daha ucuz PS4 sürümünü satın almak istiyorsanız, Horizon Forbidden West'i PS4'ünüzden veya web tabanlı PS Store'dan satın almanız gerekeceğini belirtmekte fayda var. PS5 konsolunuzun mağaza sayfasını kullanırsanız, yalnızca 70 euroluk PS5 sürümünü satın alabileceksiniz. Oyunu disk olarak satın alan kişiler için tek yapmanız gereken PS4 diskinizi PS5'inize yerleştirmek ve açılışta ücretsiz yükseltme talebinde bulunmak.

Horizon Forbidden West, ücretsiz yeni nesil yükseltme ile gelen son Sony birinci parti oyunu olacak. İleride, PS5 kopyaları için fazladan 10 euro ayırmanız gerekecek.

Forbidden West Hakkında: Uzak diyarları keşfedin, daha büyük ve daha hayranlık uyandıran makinelerle savaşın ve Horizon’ın uzak gelecek, kıyamet sonrası dünyasına dönerken şaşkınlık veren yeni kabilelerle karşılaşın. Diyar can çekişiyor. Yeni korkutucu makineler sınırlarında dolaşırken, şiddetli fırtınalar ve durdurulamaz bir yıkım insanlığın darmadağın olmuş kalıntılarını mahvediyor. Dünya üzerindeki yaşam hızla yok olmaya doğru gidiyor. Kimse de nedenini bilmiyor. Bu tehditlerin arkasındaki sırları çözüp, dünyaya düzen ve dengeyi yeniden getirmek Aloy’un elinde.

Yol boyunca eski dostlarıyla yeniden bir araya gelmeli, savaşan yeni gruplarla ittifak kurmalı ve geçmişin mirasını çözmeli. Bu sırada yenilmez gibi görünen yeni bir düşmanın da bir adım önünde olmaya çalışıyor. Aloy, esrarengiz yeni tehditleri gizleyen, muhteşem ama bir o kadar da tehlikeli sınır Forbidden West’e meydan okurken siz de ona katılın. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun için heyecanlı mısınız?

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