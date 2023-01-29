Horizon Forbidden West Online Görüntüleri Sızdırıldı

Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntı görüntüler, Horizon Forbidden West için geliştirilen çok oyunculu modunun detaylarını ortaya koydu. Oyun içi görüntülerin de yer aldığı sızıntılar, ilginç dünya tasarımıyla dikkat çeken oyunun önümüzdeki süreçte co-op deneyim sunulacağını gösterdi.

Reddit alt forumlarında ortaya çıkan görüntüler hakkında henüz firma tarafından bir açıklama gelmedi. Görüntülerin 2020 yazına ait olduğu iddia ediliyor.

Horizon Forbidden West Online Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülerde açık bir şekilde oyunun geliştirici arayüzü ve genel mekanikler görülebiliyor. 12 dakikalık videoda birbirinden farklı karakterler bulunuyor. Bu durum, henüz kesinleşmese de oyunculara kendi karakterlerini tasarlama fırsatının verildiğini gösteriyor olabilir.

Öte yandan serinin ana karakteri Aloy'u tanıyanların fazlasıyla aşina olacağı bir gerçek zamanlı savaş, sızdırılan görüntüler arasında. Sızıntılar ilk gerçekleştirildiğine görüntülerin bir sonraki Horizon oyununa ait olduğu sanılsa da daha sonrasında geliştirici firma Guerilla'nın devam oyunu açıklamasının ardından bunların yalnızca çok oyunculu mod için olduğu ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüler, her ne kadar Horizon Forbidden West Online hakkında önemli detaylar sağlasa da bu görüntülerin 2020 yazına ait olduğunu ve modun oldukça değişmiş olabileceğini belirtmekte fayda var.