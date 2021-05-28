Horizon: Forbidden West Oynanış Gösterimi Yapıldı

Horizon: Forbidden West oynanış gösterimi, bu gecenin State of Play yayınında gerçekleştirildi. Yirmi dakikalık sunum sırasında, oynanışa dair ilk bilgileri de öğrenmiş olduk.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 ile oyun dünyasına birçok etkileyici yapım kazandırdı. Bunların arasında Horizon: Zero Dawn da bulunuyor. Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan açık dünya oynanışa sahip aksiyon içerikli rol yapma oyunu, dünya genelinde on milyondan fazla birim satışı başarısı göstermişti.

Devam oyunu olan Horizon: Forbidden West, 2020 yılının Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen ilk PlayStation 5 sunumunda duyurulmuştu. İlk oyunun altı ay sonrasında geçecek olan yeni oyun ile devam edecek olan Aloy hanım kızımızın hikayesi batıda, uzak gelecekteki Amerika topraklarında devam edecek. Pasifik sahillerine geri dönecek olup, gizemli ve ölümcül bir hastalığı keşfedeceğiz.

Senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz yerlerin arasında San Francisco şehrinin de bulunacağının belli olduğu oyunda Sylens dahil eski dostlarımız yeniden karşımıza çıkacak iken, yeni kabileler ile tanışıp, yeni yoldaşlar edineceğiz. Doğal yaşamın yanı sıra kaplumbağa, domuz ve mamut gibi yeni düşman türleri ile mücadele etmek ve dünyayı kurtarmak için aradığımız cevapları bulmaya çalışacağız.

Bugün ise yeni gerçekleştirilen State of Play yayınına, Guerrilla Games tarafından PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olduğunu bildiğiniz Horizon: Forbidden West konuk oldu. Sadece on dört dakikalık ilk oynanış gösterimi yapılmadı, aynı zamanda devam oyunu hakkında yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Ancak bunların arasında ne yazık ki çıkış tarihi bulunmuyor.

Horizon: Forbidden West Oynanış Gösterimi Detayları

Yayınlanan oynanış videosunda Aloy hanım kızımızın Erend isimli ilk oyunda da karşımıza çıkmış olan yakın bir dostu, San Francisco şehrine önemli bir eseri almak için gidiyor. Ne var ki isyancı Tenakth kabilesinin eline düşüyor. Aloy olarak biz ise dostumuzu kurtarmak için mücadeleye giriyoruz.

Hikaye Yönetmeni Ben McCaw tarafından söylenene göre Pullcaster, Shieldwing ve Diving Mask gibi yeni teçhizatları olacak. Pullcaster ile daha hızlı tırmanabiliyor iken, Shieldwing ise esasen paraşüt oluyor ve oldukça yüksek noktalardan bir tarafımızı kırmadan inebilmemize olanak tanıyor. Diving Mask ise su altı araştırmasındaki en büyük yardımcımız olacak. Ayrıca Focus da yeni oyunda geliştirilecek. Bu sayede, serbest tırmanış yapabileceğimiz noktaları görebilecek olup seyahat veya çatışma için daha fazla makineyi tarafımıza geçirme yeteneği sunacak.

Çatışma kısmında ise Spear (Mızrak) yeni saldırılar yapmaya imkan tanıyacak. Bow (Yay) ile de ok düşmanların zayıf noktalarını ortaya çıkartmak için zırhlarını sökebileceğiniz ok türleri olacak. İlk oyunda da kullandığımız Slingshot (Sapan) ise yapışkan el bombaları ile düşmanları geçici olarak durdurmaya olanak tanıyacak. Dahası ise bu silahları geliştirebileceksiniz.