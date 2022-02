Horizon Forbidden West PS4 Performansı Nasıl?

PS5 ve Xbox Series X'in 2020'de piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkan mevcut konsol nesli, birçok yönden sorunlarla geldi. Konsolları bulmak zordu ve oyun geliştirmenin artan maliyetleriyle birlikte, ufak bir duraksama sürecine girdik. Bu yüzden elimizde PS4 ve PS5'te aynı anda piyasaya sürülecek olan ve Sony için bir destek direği olan Horizon Forbidden West gibi oyunlar kaldı. Ancak endişelenmeye gerek yok. Horizon Forbidden West, hangi PlayStation'a sahip olursanız olun harika bir perfermonsa ve grafiğe sahip. İşte detaylar!

Horizon Forbidden West PS4 Performansı Sizi Şaşırtacak

PS5'teki dokular daha pürüzsüz, bazı sahnelerde daha fazla ayrıntı var ve genel olarak görüntü daha temiz görünüyor ve çok daha iyi bir aydınlatmaya sahip. PS4'te özellikle ara sahneler sırasında göze çarpan bazı açılır pencereler var, ancak önemli grafik aksaklıkları yok; Bu sorunlar, oyunun bineklerinden birinde çok hızlı hareket ettiğinizde ve dünya hızla geçerken biraz daha fark edilebiliyor.

En göze çarpan fark (çünkü sürekli baktığınız bir şey), Aloy'un saçının PS5'te, özellikle de zıplarken hareket ederken daha gerçekçi görünmesi. PS4'te Forbidden West, Zero Dawn'a görsel açıdan fazla benzer. Bu kötü bir şey değil: Orijinal Horizon güzel bir oyundu ve devamı, savaşacak daha geniş bir makine yelpazesi ve keşfedilecek ortamlar içeriyor. Ayrıca, hem Forbidden West hem de selefinin Death Stranding gibi oyunlar için de kullanılan aynı motor kullanılarak üretildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Elbette, PS5'te oynamanın saf görsel doğruluğun ötesinde başka faydaları da var. Platformdaki birçok oyun gibi, Horizon Forbidden West'in iki grafik seçeneği vardır: biri çözünürlüğü destekleyen, diğeri daha yüksek kare hızı sunan. Kare hızının farkını karakteriniz ok atarken yuvarlanırken birden fazla düşmanın saldırdığı ve mermi ateşlediği, telaşlı bir dövüşte olduğunuzda özellikle farkını hissettiriyor. Forbidden West, PS4'te kötü bir performansa sahip değil.

Muhtemelen konsolunuzun fanının sesini yükseltecek - ancak gelişmiş bir kare hızıyla oynamak bu açıdan çok hoş bir değişiklik. (Platformlar arasında önemli ölçüde farklı olan bazı geç oyun anları olabilir, ancak en azından erken aşamada, PS4 şaşırtıcı derecede bu konuda iyi durumda.) Aşağıdaki oyun fragmanında PS4 sürümünü detaylıca gözlemleyebilirsiniz.

Bunlar dışında diğer farklar daha az fark edilir bir şekilde dizayn edilmiş. Ok atarken PS5'in DualSense denetleyicisinden güzel geri bildirimler alıyorsunuz, ancak bu, Astro'nun Playroom'unda sergilenen gerçekçi gürültü ve gerilim kadar çığır açan bir deneyim sunmuyor. Ayrıca oyunun iki versiyonu arasında yükleme sürelerinde büyük bir fark yok. Geçen ay Sony, yeni konsolu için iki PS4 oyununu (Uncharted 4 ve The Lost Legacy) bir araya getiren Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ı piyasaya sürdü.

Uncharted koleksiyonunun yükseltmeleri, Forbidden West ile PS4'ten PS5'e geçerken beklediğiniz farklılığa benzer bir deneyim sunuyor: grafiksel anlamda biraz daha güzel ve biraz daha yumuşak, ancak bunun dışında oyunlar neredeyse aynı.

Bu, pahalı konsollarını sergilemek için harika bir oyun arayan PS5 sahipleri için bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ratchet & Clank: Rift Apart gibi dünyaları anında yüklemek gibi PS5'e özel düzgün hileler barındırmıyor Forbidden West. Ancak oyunun her ikisinde de bu kadar iyi çalışması, özellikle benzer bir nesiller arası strateji kullanan God of War: Ragnarok gibi gelecekteki gişe rekorları kıran çok platformlu PlayStation ekosistemi için genellikle harika bir haber.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.