Metaverse Oyunu Horizon Worlds'te Cinsel Saldırı Yaşandı

Horizon Worlds cinsel saldırı ile çalkalanıyor. Facebook'un ana şirketi Meta tarafından sunulan bir VR oyunu olan Horizon Worlds, daha resmi olarak çıkış yapmadan cinsel suçlamalarla karşı karşıya.

Meta şirketinin Horizon Worlds oyununu test eden kullanıcılar, avatarlarının sanal dünyadaki başka bir yabancı tarafından taciz edildiğini söyledi.

Meta, bir yılı aşkın bir sürenin ardından 9 Aralık'ta ABD ve Kanada'daki kullanıcılar için sanal gerçeklik (VR) platformu Horizon Worlds'e erişimi özel test modunda açtı.

Bu, Facebook'un Ekim ayında Meta olarak yeniden markalaşmasından bu yana bir ürünü piyasaya sürmeye yönelik ilk girişim ve CEO Mark Zuckerberg'in avatar biçiminde başkalarıyla tanışabileceğiniz bir VR dünyası olan "metaverse" vizyonuyla uyumlu.

The Verge tarafından alıntılandığı üzere, bu ayın başlarında Facebook'ta resmi Horizon Worlds grubunda yayınlanan test ekibi, "Cinsel taciz normal internet dünyasında da şaka gibi değildir, ancak VR'de olmak olayı daha yoğun hale getirerek başka bir katman ekliyor." dedi.

Adı açıklanmayan Horizon Worlds oyuncusu verdiği demeçte, "Dün gece sadece elle taciz edilmekle kalmadım, orada beni yalnız hissettiren ve bu davranışı destekleyen başka insanlar da vardı." ifadelerini kullandı.

Horizon Worlds cinsel saldırı ile çalkalanıyor

Meta'nın Horizon Başkan Yardımcısı Vivek Sharma The Verge ile yaptığı röportajda, olayı kesinlikle talihsiz bir durum olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Meta, şirketin beta test cihazı üzerinden olayı inceledikten sonra, bu davranışta bulunan kullanıcının, Horizon Worlds'te yerleşik güvenlik özelliklerini -birisinin sizinle etkileşime girmesini engelleme yeteneğini de içerecek şekilde- kullanmadığını söyledi.

18 yaş ve üzeri kullanıcılara sunulan uygulama, kullanıcıların kendi dünyalarını ve mini oyunlarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Ready Player One filminin, Roblox ve OASIS VR oyunlarının dünyasına benzer bir gerçeklik sunuyor.

Kullanıcılar, işyeri toplantı sistemi Horizon Workrooms ile aynı tarzda bacaksız bir VR avatarı oluşturabilir ve diğer avatarlarla etkileşime girebilir. Ayrıca sanal alanda aynı anda 20 kişiyle takılmanıza olanak tanıyor ve Meta'nın Oculus Quest 2 cihazına sahip olan oyuncular için ücretsizdir.

Meta, sonunda Horizon Worlds, Horizon Venues, büyük etkinlikler için sanal bir alan ve Horizon Workrooms'u bir araya getirmeyi umuyor.