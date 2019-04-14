Horizon: Zero Dawn 2'nin Geliştirilmesine Başlanmış Olabilir

Horizon: Zero Dawn, 2017 yılının en önemli oyunlarından bir tanesiydi. Killzone serisi ile tanıdığımız Guerrilla Games stüdyosunun, aşina olduğu türün dışına çıktığı ilk oyun oldu. Yaşanan bir felaket sonrası makinelerin kontrolüne geçmiş olan bir dünyada hayatta kalmak için çabaladığımız oyun, bizlere Aloy karakteri ile farklı bir deneyim sunuyordu. Dünya genelinde on milyondan fazla bir satış rakamına ulaşmış olan oyun, PlayStation 4 platformunun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da bir devam oyununun geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu, ki Guerrilla Games stüdyosunun istekli olduğunu da zaten biliyorduk. Şimdilik resmi bir duyuru yok, ama devam oyununun geliştirilme aşamasında olduğu, ilk kez Janina Gavankar tarafından ortaya dökülmüş olabilir.

Bildiğiniz gibi şu sıralarda Boston şehrinde Star Wars Celebration etkinliği devam ediyor. 11 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu etkinliğe, dünyanın dört bir yanından önemli isimler, Star Wars hayranları ve Cosplayer'lar da katılımda bulunuyorlar. Bu önemli isimlerden bir tanesi de Star Wars: Battlefront II oyunundaki Iden Versio karakterini canlandıran Janina Gavankar. Gavankar aynı zamanda da Horizon: Zero Dawn için yayınlanan The Frozen Wilds içeriğinde Tatai karakterini de seslendirmişti.

Reddit sayfasına yansıyan söylentiye göre, Janina Gavankar, etkinlik alanında Iden Versio karakterini canlandıran bir Cosplayer ile konuşmuş. Daha sonradan bu ikili birlikte Horizon: Zero Dawn oynamışlar. Esas olay ise burada gerçekleşmiş. Bu oyun seansından sonra açıklama yapan Cosplayer, "İnanılmaz, devam oyununu görene kadar bekleyin. Öleceksiniz - bazı sırlar biliyorum! - öleceksiniz." yorumunda bulunmuş.

Guerrilla Games stüdyosunun Horizon: Zero Dawn için bir devam oyunu yapma isteği, oyunun satışa sunulmasından bir süre sonra ortaya çıkmıştı aslında, ama o zamanlarda daha düşünce aşamasındaydı. Hollanda menşeli stüdyo, orijinal oyunda gördükleri sorunları ikinci oyunda gidermeyi istiyordu. Söylentiye bakılırsa, Horizon: Zero Dawn 2 için geliştirilme aşamasına çoktan da geçilmiş. Janina Gavankar da ilk oyundan sonra da devam oyununda da yer alacakmış gibi görünüyor.

Acaba Cosplayer neler öğrendi? Çok merak ediyoruz ve eğer devam oyunu PlayStation 5 için bir çıkış oyunu olacaksa, öğrenmek için de epey bir süre beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.