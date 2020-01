Horizon: Zero Dawn, Bu Yıl PC Platformuna da Gelebilir

PlayStation 4 platformuna özel Horizon: Zero Dawn oyununu bu sene içerisinde PC platformunda görebiliriz. Kotaku sitesinin kaynakları, muhtemel bir çıkışa işaret ediyorlar.

Geride bıraktığımız zaman içerisinde PlayStation konsollarına özel oyunların PC platformuna geldiğini görmüştük. Journey, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human. Aslında bu listeye Death Stranding oyununu da dahil edebilirdik ama zaten duyurulmasından sonra ara ara PC için de geleceği ima edilmişti. Bu da Hideo Kojima oyununu belirli bir süreliğine PlayStation 4 platformuna özel kılıyor. Üstte saydığımız oyunların ise bir süre sonra PC platformuna da geleceğinden bahsedilmemişti.

Horizon: Zero Dawn da bu kervana katılacakmış gibi görünüyor. Kotaku sitesinden Jason Schreier, Sony içerisinden üç kaynağın oyunun bu yıl içerisinde PC platformuna geleceğinin bilgisini aktardıklarını söylüyor. Hatta şimdilik Steam ve Epic Games Store olmak üzere iki dijital mağaza üzerinden satışa sunulması bekleniyormuş ama diğer dijital mağazalar üzerinden satılması ihtimali de varmış.

Guerrilla Games stüdyosunun geliştirdiği Horizon: Zero Dawn oyununun PC için uyarlanması, oyun dünyasında büyük bir etkiye sebep olacak hiç şüphesiz ki. Malumunuz Journey, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmış oyunlar olsalar da geliştiricileri Quantic Dream ve Thatgamecompany, Japon teknoloji devine ait stüdyolar değiller. Guerrilla Games ise 2005 yılında Sony tarafından satın alınmıştı. Haliyle Horizon: Zero Dawn oyununun PC platformuna gelmesi, gelecekte birinci parti stüdyoların geliştirdiği bazı oyunların da bu platforma gelmesinin yolunu açabilir ve Jason Schreier da bunun bir başlangıç olduğunu dile getiriyor.

Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Teknik anlamda pek tabii ki mümkün. Çünkü, bildiğiniz gibi PC için bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak olan Death Stranding, Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan Decima Engine kullanıyor. Yani bu grafik motoru Hideo Kojima oyununun PC için satışa sunulması ile platformda tam uyumlu bir şekilde çalışıyor olacak. Bundan sonrası ise Japon teknoloji devinde bitiyor. Bakalım gelecek günler bize neler getirecek?