Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'dan İlk Ekran Görüntüsü Geldi

Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan Horizon: Zero Dawn, 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Aynı yıl içerisinde The Frozen Wilds genişletme paketinin de satışa sunulmasının ardından, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition adıyla ayrı bir sürüm daha çıkartılmıştı.

Bildiğiniz gibi bir süredir oyunun PC versiyonu ile ilgili söylentiler dolaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile bu söylentiler nihayete ermişti. Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, yapılan resmi duyuru ile bu yıl içerisinde PC için de satışa sunulacak. Şimdilik tam tarih belli değil ama SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, Yaz mevsimi olarak belirtti.

Dün itibarıyla da Horizon: Zero Dawn - Complete Edition Steam sayfası üzerinden ilk ekran görüntüsü yayınlandı.

Sayfada aslında daha fazla ekran görüntüsü ve video var ama içlerinden sadece yukarıda gördüğünüz PC versiyonu için. Diğerleri ise PlayStation 4 Pro versiyonundan alınmış.

Forum sayfası üzerinden Topluluk Yöneticisi Anne de yaptığı açıklama ile bahsi geçen ekran görüntüsünün PC versiyonuna ait olduğunu onayladı. Bunun yanı sıra, beklentiler doğrultusunda Horizon: Zero Dawn - Complete Edition çok geniş ebatlı monitör ve başarım desteğiyle gelecek.

Ne yazık ki şimdilik teknik anlamda daha başka bir detay verilmiş değil. Ancak Guerrilla Games stüdyosunun yeni yöneticileri Michiel van der Leeuw, JB van Beek ve Angie Smets'in yakın bir zamanda oyunun PC versiyonu ile ilgili merak edilen detayları paylaşmaları bekleniyor.