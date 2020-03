Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, PC için Bu Yaz Çıkıyor

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentilerin ardından Sony cephesinden en nihayetinde müjdeli haber geldi. Horizon: Zero Dawn - Complete Edition PC platformu için duyuruldu.

Horizon: Zero Dawn oyununun PC için de satışa sunulacağı ilk olarak Ocak ayı içerisinde ortaya çıkmıştı. Ünlü mecra Kotaku bünyesinde çalışan Jason Schreier, Sony Interactive Entertainment içinden üç kaynağın kendisine Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan oyunun bu yıl içerisinde PC için de satışa sunulacağını aktarmıştı. Hatta Epic Games Store ve Steam, dijital versiyonunun satışa sunulacağı mağazalardan ikisi olarak belirtilmişti.

Bu gelişmenin oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşmesinden birkaç hafta sonra, oyunun PC versiyonu Amazon Fransa listelemesinde karşımıza çıkmıştı. Bu da haliyle resmi duyurunun yakın olduğunun işaretini verir gibiydi. Gerçekten de öyleymiş.

US PlayStation Blog tarafından SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC için bu Yaz mevsiminde satışa sunulacağını onayladı. Buna ek olarak yeni stüdyo yöneticileri Michiel van der Leeuw, JB van Beek ve Angie Smets tarafından önümüzdeki zaman zarfında daha fazla detayın paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst röportaj sırasında gelecekteki PC uyarlamalarına değinerek, "PlayStation'ı daha fazla insana nasıl tanıtacağımız ve neler kaçırdıklarını göstermek konusunda yeni fikirlere açık olmaya devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu ve devam etti: "Ve bazılarının kafasını rahatlamak için bir tane birinci parti AAA oyunun PC'ye çıkması her oyunun PC'ye çıkacağı anlamına gelmiyor. Aklımda Horizon: Zero Dawn bu hususta oldukça uygundu. PC uyarlamaları için planımız yok ve donanıma (PlayStation'dan bahsediyor) tam anlamıyla sadık kalmaya devam edeceğiz."

Son olarak, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun Steam sayfası şu an itibarıyla açılmış durumda. Eğer dilerseniz, istek listenize ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte bu sürüm, ana oyunun yanı sıra The Frozen Wilds genişletme paketini, Carja Storm Ranger ve Banuk Trailblazer Outfit kıyafetlerini, Carja Mighty ve Banuk Culling yaylarını ve Carja Trader, Banuk Traveller ve Nora Keeper içeriklerini barındırıyor.

Horizon: Zero Dawn konusu

Horizon: Zero Dawn makinelerin hakim olduğu ve insanlığın da küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri otuz birinci yüzyılda geçiyor. Konuya bağlı olarak Aloy isimli bir karakteri yöneteceksiniz ve yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışacaksınız.