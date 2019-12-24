Horizon: Zero Dawn için Çizgi-Roman Serisi Hazırlanıyor

PlayStation platformuna özel oyunların arasında kendisine sağlam bir yer edinmiş olan Horizon: Zero Dawn için Guerrilla Games stüdyosundan bir devam oyunu duyurusu bekliyoruz. Son dönemde verilen iş ilanları da buna işaret ediyor. Şimdilik ortada bir şey yok. Öte yandan Titan Comics tarafından Horizon: Zero Dawn ile ilgili bir çizgi-roman serisi hazırlanıyor.

Bahsi geçen çizgi-roman serisi, Writers Guild Award kazananı ve oyun yazarı olan Anne Toole ile ortaklaşa hazırlanacak. Kapak tasarımı ise sanatçı Ann Maulina tarafından hazırlanmış. Buradan bir göz atabilirsiniz.

Horizon: Zero Dawn oyununun sonrasındaki bir zamanda geçecek olan çizgi-roman serisinin hikayesine göre, gizemli bir yeni tehdit baş gösterecek ve ortadan kaldırılabilmesi için verilen mücadele anlatılacak. Oyundan aşina olduğumuz Talanah Khane Padish karakterinin de geri döneceği hikayede, yeni bir makine türünün olacağından bahsediliyor.

Şimdilik kaç sayıdan oluşacağı belirtilmemiş ama uzun bir hikaye olacağını tahmin ediyoruz. İlk sayı ise Free Comic Book Day 2020 organizasyonunun gerçekleşeceği 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü yayınlanacak.

Bakalım bu çizgi-roman serisinin yayınlanmaya başlanmasından sonra, olası bir devam oyunu için bir duyuru yapılacak mı? Dahası ise hikaye olarak arada bir bağlantı olacak mı? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.