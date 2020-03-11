Horizon: Zero Dawn'ın PC'ye Duyurulması, PlayStation Hayranlarını Çıldırttı

Ocak ayından bu yana, Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan Horizon: Zero Dawn oyunun PC için de satışa sunulacağı konuşuluyordu. Dün SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, yaptığı açıklama ile Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC için de satışa sunulacağını resmi olarak duyurmuştu. Şimdilik net bir tarih yok ama bu Yaz mevsiminde çıkması bekleniyor.

Bu duyuru elbette PC oyuncuları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı ama PlayStation 4 oyuncuları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. PlayStation hayranları, PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuş olan bir oyunun başka bir platforma çıkmasından dolayı sosyal medya üzerinden Japon teknoloji devine karşı nefret söylemleri ile büyük bir tepki gösteriyorlar. Hatta Twitter kullanıcı adı THEAP99 olan bir hayran ipin ucunu epey bir kaçırmış durumda. Öyle ki, doğum gününde odasını birbirine katmaya, masasını dağıtmaya ve PlayStation 4 konsolunu da parçalamaya kadar gitmiş. Bunu da hesabı üzerinden paylaşmış.

Nefret söylemleri ile gösterilen tepkilere karşılık olarak Guerrilla Games Üreticisi Sam Sharma, THEAP99 tarafından yapılan paylaşıma alıntı yaparak "Millet sizin derdiniz nedir? Bir oyun yaptık, siz ise keyfini sürdünüz. Artık daha fazla insan keyfini sürecek. Ve bu bir şekilde SİZİN eğlencenize zarar mı veriyor? Lütfen kendinize karşı nazik olun. Daha fazla insan oynayacak diye sizin alacağınız keyif azalmıyor." cevabını verdi.

Dün Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC için duyurulması sonrasında SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, PlayStation 4 için geliştirilmiş olan daha başka oyunların PC platformuna gelmeyeceğini söylemişti. Ne var ki kimi PlayStation hayranları Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC için çıkışının Japon teknoloji devinin mevcut stratejisine PlayStation 5 ile veda edeceğini düşünüyor. Bakalım Sony cephesinin tutumu ne yönde olacak?