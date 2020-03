Horizon: Zero Dawn'ın PC'ye Duyurulması, PlayStation Hayranlarını Çıldırttı

Ocak ayından bu yana, Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan Horizon: Zero Dawn oyunun PC için de satışa sunulacağı konuşuluyordu. Dün SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, yaptığı açıklama ile Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC için de satışa sunulacağını resmi olarak duyurmuştu. Şimdilik net bir tarih yok ama bu Yaz mevsiminde çıkması bekleniyor.

Bu duyuru elbette PC oyuncuları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı ama PlayStation 4 oyuncuları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. PlayStation hayranları, PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuş olan bir oyunun başka bir platforma çıkmasından dolayı sosyal medya üzerinden Japon teknoloji devine karşı nefret söylemleri ile büyük bir tepki gösteriyorlar. Hatta Twitter kullanıcı adı THEAP99 olan bir hayran ipin ucunu epey bir kaçırmış durumda. Öyle ki, doğum gününde odasını birbirine katmaya, masasını dağıtmaya ve PlayStation 4 konsolunu da parçalamaya kadar gitmiş. Bunu da hesabı üzerinden paylaşmış.

Great way to spend my birthday. Thanks for f*cking nothing @PlayStation @Guerrilla @hermenhulst @yosp decades thrown away and now it was all for nothing https://t.co/skN2v9jHge pic.twitter.com/lCBWDEf9sq