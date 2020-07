Geliştirici Guerrilla Games'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Horizon Zero Dawn PC çıkış tarihi açıklandı ve oyuna ait bir fragman yayınlandı. Bununla birlikte Horizon Zero Dawn'ın Steam sayfası da güncellendi ve Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Horizon Zero Dawn PC Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, 28 Şubat 2017 tarihinde PlayStation 4 platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan rol yapma oyunu türündeki Horizon Zero Dawn, çıkış yaptıktan kısa süre sonra tüm dünyada popüler bir oyun haline geldi.

PlayStation 4 platformunda büyük bir başarıya imza atan geliştirici Guerrilla Games, bu başarıyı PC platformuna taşıma kararı aldı. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören Horizon Zero Dawn, geçtiğimiz aylarda PC platformu için duyuruldu. Horizon Zero Dawn'ın PC sürümünün yaz aylarında piyasaya sürüleceği biliniyordu ancak tam tarih belli değildi.

Guerrilla Games, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Horizon Zero Dawn'ın PC sürümü çıkış tarihini açıkladı ve oyunun PC sürümüne ait bir fragman paylaştı. Guerrilla Games tarafından yapılan açıklamaya göre Horizon Zero Dawn, 7 Ağustos 2020 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Horizon Zero Dawn, Epic Games Store'da 79 TL, Steam'de ise 77 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu.

Horizon Zero Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX 6300 3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz veya Ryzen 5 1500X 3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Etkileyici grafiklere sahip olan Horizon Zero Dawn'ın PC sürümü için yayınlanan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Horizon Zero Dawn hakkında ne düşünüyorsunuz? Horizon Zero Dawn hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.