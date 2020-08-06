Horizon: Zero Dawn PC Videoları Yayınlandı

Horizon: Zero Dawn oyununun Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanmasına az bir zaman kaldı. Şu anda Steam üzerinden ön-yüklemeye açılmış olan oyun, 7 Ağustos 2020 Cuma günü çıkışını gerçekleştirecek. Çıkış öncesinde, ambargonun kalkması ile Horizon: Zero Dawn PC videoları da yayınlandı.

Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan oyun, E3 2015 fuarı sırasında duyurulmuş ve 2017 yılının Mart ayı içerisinde de PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Konusu ve sunduğu açık dünya oynanış mekanikleri ile dikkatleri üzerine çekmiş olan Horizon: Zero Dawn, kırdığı rekorlar ve topladığı sayısız ödül hem Sony ve PlayStation tarihinin en başarılı oyunları arasında yer alıyor.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan söylentinin ardından Mart ayı içerisinde yapılan resmi duyuru ile Horizon: Zero Dawn - Complete Edition adı altında PC platformuna da geleceğini öğrenmiştik. Teknik açıdan çok geniş ekran desteği, gelişmiş yansıma, dinamik bitki örtüsü, özelleştirilebilir görsellik, herhangi bir sınırlandırılmanın yapılmadığı kare sayısı ve kontrol seçeneklerinin sunulacağı oyun, şu anda hem Epic Games Store hem de Steam üzerinden 275 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Complete Edition versiyonu ile çıkacak olan Horizon: Zero Dawn, ana oyunun yanı sıra The Frozen Wilds genişletme paketini, Carja Storm Ranger ve Banuk Trailblazer Outfit kıyafetlerini, Carja Mighty ve Banuk Culling yaylarını ve Carja Trader, Banuk Traveller ve Nora Keeper içeriklerini de barındırıyor.

Horizon: Zero Dawn PC Videoları Etkileyici Görünüyor

Eğer siz de oyunun PC platformunda nasıl göründüğü hakkında ayrıntılı bir fikir sahibi olmak istiyorsanız, hemen aşağıdan Gamersyde, Giant Bomb, IGN ve Kotaku Australia Youtube kanallarından yayınlanmış olan oynanış videolarına göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Horizon: Zero Dawn konusu

Horizon: Zero Dawn makinelerin hakim olduğu ve insanlığın da küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri otuz birinci yüzyılda geçiyor. Konuya bağlı olarak Aloy isimli bir karakteri yöneteceksiniz ve yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışacaksınız.