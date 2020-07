Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Açık dünya temasına sahip olan rol yapma oyunu türündeki Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri açıklandı. PC oyuncuları tarafından merakla beklenen Horizon Zero Dawn, çok yakında PC platformuna çıkacak. Peki, Horizon Zero Dawn'ı oynamak için hangi sisteme sahip olmak gerekiyor? Detaylar haberimizde.

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, 28 Şubat 2017 tarihinde PlayStation 4 platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Horizon Zero Dawn, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu.

Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn'ın PlayStation 4 sürümünde çok büyük bir başarı elde etti. Geliştirici Guerrilla Games, bu başarıyı PC platformunda da devam ettirme kararı aldı. Guerrilla Games, geçtiğimiz aylarda Horizon Zero Dawn'ı PC platformuna da çıkarmak için kolları sıvadı.

Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Açık dünya temasına sahip olan rol yapma oyunu türündeki Horizon Zero Dawn'ın resmi PC sistem gereksinimleri beli oldu. PC oyuncuları tarafından merakla beklenen Horizon Zero Dawn'ın PC sürümünde 4K çözünürlük desteği bulunacak. Horizon Zero Dawn'ı 4K çözünürlükte oynayabilmek için çok güçlü bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Horizon Zero Dawn minimum sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX 6300 3.5GHz

• Bellek: 8 GB RAM

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)

• DirectX: Sürüm 12

• Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn önerilen sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz veya Ryzen 5 1500X 3.5GHz

• Bellek: 16 GB RAM

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

• DirectX: Sürüm 12

• Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn Çıkış Tarihi

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, 7 Ağustos 2020 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Horizon Zero Dawn, Epic Games Store ve Steam üzerinden 275 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu.