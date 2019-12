Horizon: Zero Dawn, Uncharted: Kayıp Miras ve Dahas PS Now'a Geliyor

PlayStation Now ülkemizde faal olmasa da Kuzey Amerika veya Avrupa bölgesinden hesap açarak iyi bir internet bağlantısı ile kullanılabiliyor. Şu anda kütüphanesinde yüzlerce PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunu var ve PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro üzerinden olduğu kadar PC üzerinden de eşzamanlı akış (streaming) yoluyla oynanabiliyor.

Sony zaman içerisinde Bulut tabanlı servisinin kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Kimi oyunlar kalıcı olarak gelirken kimi oyunlar da zaman sınırlı olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor. God of War, Grand Theft Auto V, inFamous: Second Son ile Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu 2 Ocak 2020, PUBG, Wolfenstein: The Old Blood ve Formula 1 2019 2 Mart 2020 ve Persona 5 ve Middle-Earth: Shadow of War 3 Mart 2020 tarihine kadar oynanabilecek.

Son yapılan duyuru ile bu defa Uncharted: Kayıp Miras, The Frozen Wilds genişletme paketiyle Horizon: Zero Dawn ve Overcooked! 2 2 Ocak 2020 tarihinde PlayStation Now aboneleriyle buluşacak. Uncharted: Kayıp Miras ve Horizon: Zero Dawn oyunları 7 Nisan 2020 tarihine kadar serviste olacak ve bu süre zarfında dilediğiniz gibi oynayabileceksiniz. PlayStation 4 kullanıcısı iseniz sisteminize indirebileceksiniz ama PC kullanıcısı iseniz sadece internet üzerinden oynayabileceksiniz.

Horizon: Zero Dawn konusu

Horizon: Zero Dawn makinelerin hakim olduğu ve insanlığın da küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri otuz birinci yüzyılda geçiyor. Konuya bağlı olarak Aloy isimli bir karakteri yöneteceksiniz ve yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışacaksınız.

Uncharted: Kayıp Miras konusu

Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception oyunlarından tanıdığımız Chloe Frazer rolünde olacağınız Uncharted: Kayıp Miras, esasında Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu için ek içerik olarak planlanmıştı ama sonradan bağımsız bir oyuna dönüştürüldü. Konu olarak Hindistan topraklarında geçiyor. Amacınız ise iç savaşın hakim olduğu ülkede Ganeşin Fil Dişi eserini bulmaya çalışmak.

Overcooked! 2 konusu

Overcooked! 2 ile Onion Kingdom'a geri dönüş yapıyoruz. Bu defa aynı ekranda kooperatif veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz. Overcooked! serisinde bir aşçının rolüne bürünüyor ve eldeki malzemeler ile gelen siparişleri hazırlamanız gerekiyor. Her bir sipariş için belli bir süre sınırının olduğu oyunda elinizden geldiğince çabuk olmalısınız.