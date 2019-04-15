Hotmail, Outlook ve MSN Hesaplarında Güvenlik Sorunu Ortaya Çıktı

Microsoft, yaptığı açıklama ile e-posta sistemlerinin hackerlar tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Outlook.com, MSN ve Hotmail adreslerine, bir kullanıcı destek çalışanının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesinin ardından sızıntı yapıldığı söylendi.

Hesaplarına hackerlar tarafından erişim sağlanan kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme mesajı ile sızma olayını ortaya çıkaran Microsoft, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların e-posta adresleri, mail başlıkları, klasör etiketleri ve kullanıcıların listelerinde bulunan e-posta adreslerini gördüğünü söyledi. Birçok bilginin ele geçirilmesine rağmen, gönderilen e-postaların içerikleri, ek dosyalar, kullanıcı adı ve şifreleri gibi kritik bilgiler saldırganların eline geçmedi.

Hackerların güvenlik açığından yararlanarak, 1 Ocak - 28 Mart tarihleri arasında bilgilere ulaşabildikleri dile getirildi. Saldırının, Microsoft çalışanlarından birinin bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Sızıntının fark edilmesiyle çalışanın giriş bilgileri hemen değiştirilirken, kritik çalışan bilgilerine nasıl ulaşıldığı ise bulunamadı.

Saldırıdan etikilenen kullanıcıların ilerleyen günlerde daha fazla spam mail almaya başlayabilecekleri, oltalama tekniğiyle kandırılma ihtimallerinin bulunduğu ifade edildi. Microsoft, uyarı postasında konuya dair ayrıntılı açıklamayı yaptıklarını, kullanıcıların da dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmesi de tavsiye edildi.