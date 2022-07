House of the Dragon AR Oyunu Çıktı

House of the Dragon AR oyunu geliştirildi. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi, Game of Thrones'un spin-off dizisini beklerken arttırılmış gerçeklik türünde bir oyun yayımlandı. Ücretsiz olarak sunulan yapım, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Arttırılmış gerçeklik (AR) türündeki oyunların popülerliği, özellikle Pokemon Go isimli yapım ile önemli ölçüde arttı. Bir dönem dünya genelinde milyonlarca kişi, vaktinin önemli kısmını Pokemon Go oynayarak geçiriyordu. Günümüzde söz konusu yapımı oynamaya devam eden önemli bir kitle mevcut.

Pokemon Go'nun çok fazla sayıda kişi tarafından oynanmasının ardından arttırılmış gerçeklik oyunlarının sayısında artış yaşandı. Bununla birlikte çeşitli AR oyunları geliştirilmeye başlandı. Bunun son örneği ise House of the Dragon oldu.

House of the Dragon AR Oyunu Neler Sunuyor?

House of the Dragon'un yayımlanmasına kısa süre kala önemli bir adım atıldı. Arttırılmış gerçeklik türündeki House of the Dragon: DracARys isimli yapım mobil cihazlar için geliştirildi. Peki, kısa sürede ilgi odağı hâline gelen oyun neler sunuyor?

Ücretsiz olarak sunulan House of the Dragon: DracARys, oyuncuların kendi ejderhalarını büyütebilmesine imkân tanıyor. Böylelikle oyuncular sanal ejderhalara sahip olabilecek ve onlarla eğlenceli vakit geçirebilecek.

Oyuncular özelleştirilmiş ses tanıma sistemi sayesinde ejderhalar için Valyriaca komutlarını kullanabilecek. Aktarılan bilgilere göre Unity oyun motoru ile geliştirilen yapımda her ejderha oyuncuya özel olacak.

Söz konusu mobil oyun şu anda 19 ülkede Google Play ve App Store uygulama mağazalarında sunuldu. Bu ülkeler arasında Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

House of the Dragon Dizisinin Konusu ve Çıkış Tarihi

Milyonlarca izleyicinin sabırsızlıkla beklediği House of the Dragon isimli dizisinin ilk bölümü 22 Ağustos tarihinde HBO Max isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. İlk sezonun 10 bölümden oluşması bekleniyor.

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan spin-off dizisi, George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) isimli romanına dayanıyor. Game of Thrones'un 200 yıl öncesini anlatacak dizi, Targaryen hanedanlığına odaklanacak.