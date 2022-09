Amazon'a Bir Darbe Daha: House of the Dragon Daha Fazla İzleniyor!

2022 yılının son ayları iki büyük fantastik evrenin dizi sektöründe kapışmasına sahne oluyor. Bir tarafta fantastik evrenlerin yaratıcısı olarak kabul edilen J. R. R. Tolkien'in Orta Dünya'sından uyarlanan Rings of Power; diğer tarafta ise tüm zamanların en başarılı fantastik evren yazarlarından olarak bilinen George R. R. Martin'in yazdığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan House of the Dragon yer alıyor. Birbirine çok yakın zamanlarda yayınlanan bu diziler, fantastik edebiyat sevdalıları tarafından farklı şekillerde değerlendirildi.

İlk çıktığı günden beri Lord of the Rings serisinin hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Rings of Power, 1 milyar dolarlık devasa bütçesine karşın hala House of the Dragon dizisini geçememiş gibi duruyor. Amazon'un yapımını üstlendiği dizinin puanları her geçen gün düşüş gösteriyor.

İzleyiciler House of the Dragon'dan Memnun!

Çeşitli yorumlama ve değerlendirme sitelerinde iki dizi hakkında da puanlarını paylaşan milyonlarca kullanıcı, açık ara farkla House of the Dragon'ın çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Eleştirmenlerden yüksek not almasına rağmen %39 kullanıcı skoruyla Rotten Tomatoes sitesinde yere çakılan Rings of Power, Amazon'un sahibi olduğu IMDb sitesinde dahi iyi puanlar alamıyor. Game of Thrones dizisi için spin-off olarak tasarlanan House of the Dragon, IMDb üzerinde 8.8 puan alırken Rings of Power yalnızca 6.8 puana ulaşabildi.

House of the Dragon ayrıca izlenme sayılarında da önde götürüyor. İlk gün dünya genelinde Rings of Power'ın 25 milyon kişi tarafından izlendiği açıklanmıştı. House of the Dragon'ın ilk iki bölümünün ise HBO Max üzerinde aynı anda 4.8 milyon kişi tarafından takip edildiği bildirildi. Yaşanan olumsuz geri dönüşler sonrasında Amazon, Prime Video üzerinde yer alan kullanıcı değerlendirme anketini geçici olarak kapatma kararı aldı. Rings of Power dizisindeki çöküşün sürmesi bekleniyor.